Экономика 20 минут назад

Украина за III квартал получила рекордный уровень иностранных инвестиций — Шмыгаль

Значительная часть поступающих инвестиций — это реинвестиции

Денис Шмыгаль. Фото: Facebook Денис Шмыгаль. Фото: Facebook
Денис Шмыгаль. Фото: Facebook

В третьем квартале 2021 года объем прямых иностранных инвестиций в Украину составил 4,8 млрд долларов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

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По его словам, значительная часть поступающих инвестиций — это реинвестиции.

"Для сравнения, за весь 2017 год было 3,7 млрд долларов, а за весь 2018 — 4,5 млрд долларов. Значительная часть поступающих инвестиций — это реинвестиции", — отметил Шмыгаль.

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Глава правительства добавил, что одной из важных задач перед новым руководителем Министерства экономики является работа с иностранными инвесторами и дальнейшее улучшение инвестиционного климата в Украине.

Прямые иностранные инвестиции в Украину во втором квартале 2021 года составили почти $1,35 млрд.

Ранее Денис Шмыгаль заявил, что прямые иностранные инвестиции в Украину выросли на $2,7 млрд.

Кроме этого, премьер-министр отмечал, что госинвестиции в размере более 100 млрд грн в развитие инфраструктуры вызвали хороший мультипликативный эффект в экономике

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