Украинцы поголовно не платят по газовым платежкам

В первом полугодии 2020 года 20% счетов украинцев за распределение газа остались неоплаченными, то есть не был оплачен каждый пятый платеж.

Долги потребителей превышают уже 2 млрд грн, сообщает UBR.

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В отдельных областях уровень расчетов за распределение газа не превышает 50%.

По данным Ассоциации газового рынка Украины (АГРУ), только в 2020 году бытовые потребители не оплатили операторам ГРМ за работу по распределению газа 700 млн грн.

Такой рост, в дополнение к неоплаченным потребителями услугам распределения газа в предыдущие периоды, ведет к долговому кризису во всей газовой отрасли, предупреждают участники рынка.

Не лучше ситуация и с расчетами населения за газ, как товар. По состоянию на июль потребители задолжали около 24 млрд грн. Вдобавок долги производителей тепла для нужд населения за уже потребленный газ превысили 45 млрд грн.

В целом долги населения за газ, услуги поставки тепла и доставку газа уже превышают 70 млрд грн.

Вместе с этим, из-за неплатежей населения, предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) тоже накапливают долги за распределение газа перед операторами ГРМ — с начала 2020 года долги производителей тепла уже превысили 1 млрд грн.

Суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ составляет около 37,2 млрд грн. Также увеличиваются долги предприятий и за распределение газа.

Прежде всего, газовщики связывают ухудшение платежной дисциплины украинцев с распространением Covid-19 — последствия коронакризиса стали настоящей проблемой для отрасли и являются причиной накопления задолженностей на рынке.

"Ситуация осложняется распространением в Украине коронавируса, а также мораторием на отключение должников от газоснабжения. Во многих областях насчитываются десятки тысяч домохозяйств, которые с начала года еще ни разу не платили за доставку газа", — отметил председатель АГРУ Денис Сенектутов.

Вместе с тем, сложившаяся экономическая ситуация не позволяет увеличивать нагрузку на потребителя. Поэтому газовщики уповают на государство и списание долгов.

"Государство должно принять кардинальное решение и рассмотреть возможность списания задолженности на рынке газа, которая сформировалась из-за того, что тарифы не покрывают затрат поставщиков коммунальных услуг", — считает финансовый директор АО "Винницагаз" Сергей Кибитлевский.

Параллельно с этим, считает Сенектутов, необходимо утвердить тарифы, которые полностью покрывают расходы по распределению газа. Таким образом, будет обеспечена своевременность расчетов в газовой отрасли в будущем, считают газовщики.

В июле парламентарии зарегистрировали законопроект №3800-1 об обеспечении финансовой стабильности на рынке природного газа. Документ предусматривает механизм по списанию задолженности по всей цепочке доставки газа для населения и предприятий ТКЭ.

Это позволит провести финансовое оздоровление ТКЭ, что необходимо для обеспечения населения теплом во время отопительного сезона 2020-2021 годов.

Списание долгов означает, что долг будет перекрываться из каких-то других источников, считают эксперты. Поэтому вопрос о возможном дальнейшем поднятии тарифа вполне актуален.

Как сообщалось, по данным Ассоциации газового рынка Украины, задолженность населения перед операторами ГРМ за распределение газа в 2020 году увеличилась до 700 млн грн.