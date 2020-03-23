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Валюта 30 минут назад

"Укрпочта" отменила комиссию за перевод денег с платежной карты

Использование услуги "С карты домой" будет стоить 0,01 грн, вместо расчетов по тарифам

"Укрпочта" отменила комиссию за перевод денег с платежной карты "Укрпочта" отменила комиссию за перевод денег с платежной карты
Фото: Пиксабей

"Укрпочта" меняет условия пользования услугой "С карты домой", и украинцы смогут с 23 марта 2020 года и до конца действия карантина отправлять денежные переводы без комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Это означает, что любой, не выходя из дому, может отправить деньги со своего карточного счета родным или близким, а почтальоны "Укрпочты" отдадут наличные адресату прямо в руки. Использование услуги будет стоить пользователям 0,01 грн, вместо расчетов по тарифам", — отметил Игорь Смелянский, генеральный директор "Укрпочты".

Отметим, что "С карты домой" — это услуга "Укрпочты", которая предусматривает возможность сделать денежный перевод онлайн родным и близким и любому, кто не имеет карточного счета, в любой населенный пункт Украины. Получить денежный перевод наличными можно в отделении "Укрпочты" или непосредственно забрать у почтальона, который доставит перевод домой.

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Ранее в "Укрпочте" рассказали, как будут работать во время карантина. Госпредприятие продолжит принимать и отправлять посылки в Украину и за ее пределы.

Также стало известно, что Кабинет министров разрешил лицензиатам в Украине на период карантина осуществлять торговлю лекарственными средствами и сопутствующими товарами дистанционно. Таким образом, это может быть и заказ по телефону, а доставлять могут курьеры, почта и другие службы.

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