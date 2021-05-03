Уже 43% украинцев готовы сделать прививку от коронавируса — опрос

В апреле 2021 года 43% украинцев были готовы сделать прививку от коронавируса в ближайшие несколько месяцев.

При этом ответили, что не готовы, 52% респондентов, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

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По сравнению с мартом, отношение к вакцинации улучшилось: количество готовых вакцинироваться увеличилось на 10% (с 33% до 43%), а не готовых — уменьшилось на 9% (с 62% до 52%).

Известно, что КМИС провел опрос в течение 13-15 апреля 2021 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.

Опрос проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине марта 27% украинцев были готовы вакцинироваться от коронавируса препаратом Covieshield. Не хотели делать прививки этой вакциной 67% респондентов.

Согласно данным опроса "Рейтинга", в марте 2021 года ключевыми проблемами страны украинцы считали военный конфликт на Востоке Украины (47%), отсутствие работы, безработицу (37%) и эпидемию коронавируса (35%).

Как сообщалось, около 30% опрошенных украинцев утверждают, что переболели коронавирусной инфекцией COVID-19. Это — вдвое больше, чем по официальным статистическим данным.

В Украине за минувшие сутки, 2 мая, подтвердили 2758 новых случаев коронавируса. Больше всего заразились в Днепропетровской области. В то же время за прошлые сутки в Украине было привито против коронавируса всего 177 человек.