В апреле остатки на казначейском счете Украины падали к самому низкому уровню за 2 года

В течение 17-19 апреля 2021 года остатки на едином казначейском счете Украины уменьшились до 0,74 млрд грн.

В последний раз до такого уровня (менее 1 млрд грн) они снижались еще в конце января 2019 года, сообщает в своем обзоре Центр анализа публичных финансов и публичного управления.

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"Ключевая причина — отсутствие внешних долговых заимствований в первые 3,5 месяцев года и ограниченные внутренние заимствования в апреле", — говорится в сообщении.

"При плане позаимствовать в бюджет в апреле за счет всех источников 31,8 млрд грн, по состоянию на 20 апреля Минфин смог позаимствовать лишь 7,3 млрд грн", — уточнили в Центре.

Как известно, в Министерстве финансов хотят запустить электронную систему управления ликвидностью, чтобы в дальнейшем осуществлять прогнозирование остатков денег на едином казначейском счете.

Напомним, в 2020 году невыполнение плана расходов государственного бюджета составило 68 млрд грн, что является крупнейшим за последние пять лет.

Кроме того, в 2020 году не применялись отдельные ограничительные нормы Бюджетного кодекса, в частности относительно уровня дефицита государственного бюджета, предоставления государственных гарантий, общего объема государственного и гарантированного государством долга.

Это привело к росту как дефицита госбюджета, так и общего объема государственного и гарантированного государством долга, резюмировал глава ведомства.