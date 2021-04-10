Из госбюджета-2020 не использовали рекордную за 5 лет сумму — Счетная палата

В 2020 году невыполнение плана расходов государственного бюджета составило 68 млрд грн, что является крупнейшим за последние пять лет.

Об этом заявил глава Счетной палаты (СП) Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства.

Как отметил Пацкан, объем расходов каждой четвертой бюджетной программы был изменен решениями Кабинета министров. При этом, суммы расходов по отдельным программам пересматривались несколько раз.

В частности, по данным главы СП, из Фонда по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 не было использовано 12 млрд грн (15%).

Помимо этого, в 2020 году расходы госказны на трансферты местным бюджетам были на 4,6 млрд грн (2,8%) меньше плана.

Пацкан считает, что это является следствием непредоставления 5 субвенций на сумму 2,9 млрд грн и невыполнения плана расходов на предоставление 27 субвенций на сумму 1,7 млрд грн.

"Возросла задолженность по займам, предоставленным с единого казначейского счета на покрытие временных кассовых разрывов Пенсионного фонда для выплаты пенсий и пособий. Всего по состоянию на 1 января 2021 года не возвращены до 62 млрд грн", — сообщил чиновник.

Из-за невыполнения плана расходов дефицит государственного бюджета оказался на 83 млрд грн (27%) меньше плана и составил 218 млрд грн. При этом, по сравнению с 2019 годом, он вырос в 2,7 раза и стал крупнейшим за последние 10 лет как по объему, так и по отношению к ВВП.

Что касается доходов госбюджета, то уменьшенный на 74 млрд грн план был перевыполнен на 8,7 млрд грн (0,8%). По сравнению с 2019 годом, доходы увеличились на 78 млрд грн (7,8%), однако с учетом ценового фактора, или реально — уменьшились на 1,8%.

Глава Счетной палаты подчеркнул, что НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Укрнафта" в декабре 2020 года авансом заплатили 14 млрд грн налоговых обязательств по налогу на прибыль и НДС, что может негативно повлиять на доходы государственного бюджета в 2021 году.

"Просчеты и недостатки прогнозирования и планирования доходов при составлении законопроекту о государственном бюджете и внесении изменений в него вызвали выполнение плана отдельных платежей на крайне низком уровне. Некоторых доходов, что предусматривались в законе, совсем не получили, в частности, 4,4 млрд грн платы за лицензии в сфере азартных игр", — отметил Пацкан.

По данным СП, 37% финансовых ресурсов госбюджета в 2020 году составили государственные заимствования. Вследствие девальвации гривни и превышения поступлений от заимствований над расходами на погашение долга общий объем государственного и гарантированного государством долга увеличился на 554 млрд грн (28%) — до 2 трлн 552 млрд грн и составил 61% ВВП.

Расходы на его погашение и обслуживание увеличились по сравнению с 2019 годом на 8% — до 512 млрд грн и составили почти треть всех расходов государственного бюджета в 2020 году.

"На исполнение бюджета-2020 повлияли несколько факторов. Например, если в 2019 году приняли 4 закона о внесении изменений в государственный бюджет, то в 2020 году — 17. Как следствие — ключевые показатели в законе (доходы, расходы, дефицит) сменились на десятки и даже сотни миллиардов гривень", — добавил Пацкан.

Кроме того, в 2020 году не применялись отдельные ограничительные нормы Бюджетного кодекса, в частности относительно уровня дефицита государственного бюджета, предоставления государственных гарантий, общего объема государственного и гарантированного государством долга.

Это привело к росту как дефицита госбюджета, так и общего объема государственного и гарантированного государством долга, резюмировал глава ведомства.

Ранее сообщалось, что несмотря на перевыполнение плана доходов государственного бюджета за 2020 год, расходы были меньше плана на 67,3 млрд грн или на 5%.

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что расчеты доходов Национального банка на 2021 год, заложенные в госбюджет, не соответствуют расчетам самого регулятора и поэтому являются невыполнимыми.

Шевченко отметил, что согласно прогнозу Национального банка, эта сумма в 2021 году будет на уровне 21,6 миллиарда гривен тогда как в законе" О государственном бюджете Украины на 2021 год" стоит цифра 33 млрд грн.

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