В Беларуси задержали журналистов телеканала из РФ, среди них — украинцы

В отеле "Минск" в столице Беларуси задержали штатных корреспондентов российского телеканала "Настоящее Время" — Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка.

Их отвезли в Московский РУВД Минска, сообщает "Настоящее время".

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Указано, что Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, а Баранюк — гражданин РФ.

Также отмечается, что телефоны троих задержанных и собственного корреспондента этого телеканала в Беларуси Романа Васюковича сейчас заблокированы.

Известно, что указанный российский телеканал уже несколько недель освещает выборы в Беларуси и накануне провел четырехчасовой спецэфир с сорванного митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Как уточнили на канале, украинка Ирина Ромалийская — ведущая программы "Вечер", главной информационной программы "Настоящего Времени".

Иван Гребенюк — украинский журналист, работающий на телеканал в Праге (Чехия).

Юрий Баранюк — собкор канала в Санкт-Петербурге (РФ).

Напомним, выборы президента Беларуси должны пройти 9 августа. В них, помимо действующего главы государства Александра Лукашенко, который правит страной уже 26 лет, участвуют:

Светлана Тихановская, жена арестованного видеоблогера Сергея Тихановского;

Анна Канопацкая​, бывший член палаты представителей парламента Беларуси;

Андрей Дмитриев, сопредседатель общественного объединения "Говори правду";

Сергей Черечень, председатель белорусской социал-демократической партии "Грамада".

Как известно, избирательная кампания в этом году в Беларуси проходит на фоне арестов оппонентов Лукашенко, активистов и мирных граждан, а также массовых пикетов в поддержку Тихановской, на которые приходят десятки тысяч белорусов.

Как сообщалось, после того, как Центральная избирательная комиссия Беларуси отказала бывшему председателю правления "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико (он считался основным оппонентом Александра Лукашенко) в регистрации кандидатом в президенты, Минск и другие города страны захлестнули стихийные акции.