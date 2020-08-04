"Вы хотите в девяностые?": главное из обращения Александра Лукашенко к народу Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 4 августа, обратился к народу своей страны перед президентскими выборами, которые должны состояться 9 августа. В ходе своей полуторачасовой речи он рассказал о конфликтах по всему миру, опасности информационных технологий, эволюции отношений с Россией и свободолюбивой молодежи.

Корреспонденты Delo.ua собрали двенадцать главных цитат из речи Лукашенко.

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О проблемах 2020 года и роли сильного государства

"Порой происходят события, беспрецедентно влияющие на ход истории. И 2020 год, с самого его начала, оказался наполненным чередой таких событий. Сегодня они дают нам повод заявить о безальтернативной роли сильного государства в жизни нации. Сотни тысяч жизней по всей планете унесла пандемия, рухнули цены на нефть, вернулся глобальный экономический кризис, мир накрыла волна протестов и вооруженных конфликтов. Затрещал по швам Европейский союз. И это только начало".

О мировых и застаревших конфликтах

"США вступили в период постоянной протестной турбулентности. В Китае вспыхнул Гонконг, рядом Тайвань стал активно перевооружаться. Обострились противоречия в регионе Южно-Китайского моря, где сосредоточены огромные запасы нефти и газа. Полыхнуло на индийско-китайской границе. Заискрило на границе между Индией и Пакистаном, странами с ядерным оружием. Пылающие очаги нестабильности мы вновь наблюдаем в северной Африке и на Ближнем Востоке. Нагнетаются страсти в отношении Ирана, Венесуэлы, Сирии и других стран, позволяющих себе независимую свободолюбивую политику. На постсоветском пространстве десятилетиями не можем разрешить массу застаревших конфликтов — Приднестровье, Кавказский клубок противоречий, армяно-азербайджанский конфликт. Более того, получили еще и Украину".

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О "напрасной" эволюции отношений с Россией

"Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы не был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что Россия братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно".

Об уроках, выводах и доверии к власти

"Пришло время извлечь уроки и сделать выводы. Первое — никогда нельзя верить слухам и поддаваться панике, необходимо спокойно, разумно реагировать и думать своей головой. И не следует слепо копировать чужие рецепты. А еще, если хотите, нужно доверять. Доверять врачам, специалистам и, простите меня за это выражение, доверять власти. Если вы ее избрали".

О реформе государственных предприятий

"За весь срок своего президенства я не нашел ответа на вопрос: "Почему госпредприятия всем так мозолят глаза?" Если наши кандидаты или вечные эксперты-экономисты, нигде не работавшие, кроме интернет-форумов и телеграм-каналов, знают рецепт, как без социальных взрывов, по особенному реформировать отдельные госпредприятия — я готов их не только выслушать. Более того, обещаю любому дать возможность показать себя на практике. Предприятий предостаточно — крепких, хороших. Выбирайте, идите, покажите себя, как вы умеете это делать. Я года три тому назад нескольким предложил. До сих пор не пришли".

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О поколении молодых белорусов и картинках в соцсетях

"Уже выросло поколение белорусов, родившихся в независимой стране. И несмотря на то, что в среде молодежи сейчас распространены иные мнения, мы гордимся этим поколением. Еще и потому, что оно наше. Мы его взрастили и воспитали. Гордимся тем, что фактически имея 25-30 лет независимости воспитали свободомыслящих, небезразличных людей. Ну, где-то за это и получили. Именно на чувстве справедливости и небезразличия наших молодых людей сейчас строится противниками недобросовестная технология вовлечения молодежи в политический процесс. При этом акценты смещаются из плоскости рационального осмысления и понимания конечной цели в плоскость эмоционального восприятия единичных событий. Картинок в соцсетях, видеороликов в пабликах типа — "не будь рабом", "мы народ, а не народив", "не дай украсть свой голос".

О родителях, кукловодах и пагубных поступках

"Еще раз повторяю родителям — обратите в этот критический момент серьезнейшее внимание на своих детей. Удержите их от пагубных поступков. Учителя, врачи, все мы государственные служащие виноваты в том, что сегодня происходит в отдельных местах наших городов. Прежде всего в Минске. Надо уберечь молодежь от пагубных поступков — ничего у этих кукловодов не получится. Просто пострадают наши люди".

Об информационном поле, интернете и собственной груди

"Именно в информационном поле сегодня проходят все решающие сражения за национальную безопасность. Мир вошел в эпоху гибридных войн и цветных революций. И если вчера мы еще наблюдали за подобными сценариями со стороны, то сегодня уже фактически втянуты в такие конфликты. С этой целью широко используются возможности информационных ресурсов. В частности, сеть интернет, мессенджеры, социальные сети. В результате за прошедшие месяцы соцсети и телеграм-каналы наводнились чушью, грязью, бесстыжим и бессовестным враньем. Люди потеряли всякую совесть. Я уже не говорю о тех, кого взрастил на собственных руках, от собственной груди".

О боевиках, родных людях и ядерном оружии

"Против Беларуси брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии. Я с удивлением наблюдаю некую дискуссию по поводу недавнего задержания 33 боевиков в Беларуси... Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была — ждать. Билеты, купленные на Стамбул, — легенда... Мы родные люди. Мы — белорусы, украинцы, россияне, поляки, евреи. Мы всегда жили здесь в мире. Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело. Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг. Это мы должны, когда идет уборка, бегать их ловить по лесам. Мы же их всех отловим".

О госслужащих, скромных людях и зеркалах

"Пока вертикаль власти сильна и пользуется доверием, повторяю, страну никто не расшатает. И когда хотят подорвать основу государства, то начинают с атак на людей, которые предано служат стране и народу... Мы избаловали наших чиновников ни зарплатами, ни привилегиями. Мы очень сурово относимся и будем относиться к проявлению коррупции... На самом деле большинство наших госслужащих — это работящие, умные, скромные люди. Других у нас нет, они наши! И прежде чем упрекать госслужащих, я всегда людям говорю — к зеркалу! На себя посмотри и ты там увидишь этого государственного служащего. Мы такие какие вы. Поэтому если мы плохи — значит и вам меняться надо".

О выборах, другом президенте и закрытых ртах

"Тем, кто хочет другого президента — идите не на площадь. Идите на избирательный участок. Голосуйте... А те, кто уже на стадии электоральной кампании делает ставки на протестные настроения, делит народ на своих и чужих, — разорвут сначала общество, потом страну на части. Так было всегда. Посмотрите вокруг. Мы никому не закрываем рот — любая критика возможна. Но строго в рамках закона".

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О бандах, 90-х и президенте

"Мы за полгода очистили Минск от банды. Вы хотите в 90-е? Вы этого хотите? Чтобы страну поделили на секторы и собирали дань, и носили по вертикали? Я этого не хочу! И при мне этого не будет. Не будет, пока я жив, а не только пока я президент... Да, в Беларуси за многое отвечает президент, обладающий колоссальными полномочиями. Это определяющая гарантия социальных обязательств государства перед людьми. Но готовы ли вы, белорусы, сегодня эти полномочия, с этой Конституцией, передать другому?"

Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоятся 9 августа 2020 года. При этом после того, как Центральная избирательная комиссия Беларуси отказала бывшему председателю правления "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико (он считался основным оппонентом Александра Лукашенко) в регистрации кандидатом в президенты, Минск и другие города страны захлестнули стихийные акции.