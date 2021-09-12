Политика 30 минут назад

В Чехии задержали предполагаемого участника оккупации Крыма

Александр Франчетти принимал активное участие в оккупации Крыма Россией в 2014 году

Александр Франчетти. Фото: Twitter/https:SobiNews Александр Франчетти. Фото: Twitter/https:SobiNews
Александр Франчетти. Фото: Twitter/https:SobiNews

Полиция Чехии задержала в аэропорту Праги гражданина Российской Федерации Александра Франчетти, который является одним из участников аннексии Крыма в 2014 году.

Об этом сообщил пресс-секретарь президиума чешской полиции, передает "Радио Свобода".

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Ранее в воскресенье представитель российских властей аннексированного Крыма Александр Молохов рассказал "РИА Новости" о задержании в Праге активиста так называемой Крымской весны Александра Франчетти.

Он предположил, что Франчетти может быть выдан в Украину, как выразился чиновник, "на верную смерть".

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В российском посольстве подтвердили информацию о задержании "активиста" так называемой "крымской весны". Каких-либо иных подробностей пока нет. 

В 2019 году "Радио Свобода" сообщало, что россиянин Александр Франчетти попал в поле зрения чешской контрразведки. Это утверждало "Чешское радио" со ссылкой на свои источники.

Напомним, в августе Служба безопасности Украины задержала в ходе спецоперации в Одесской и Харьковской областях задержали двух бывших участников незаконных вооруженных формирований. Спецслужба установила, что они причастны к обстрелам позиций сил АТО.

В начале июня СБУ задержала партнера УВКБ ООН в Украине, обвинив его в работе на "МГБ ДНР".

 

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