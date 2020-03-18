В Черниговской области зафиксировано первое подозрение на коронавирус

В Черниговской области зафиксировано первое обоснованное подозрение на коронавирус у женщины, которая вернулась из Италии. Ее доставили в городскую больницу Нежина. Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко на своей странице в Facebook.

"Доставлена женщина с симптомами ОРВИ, в том числе температурой, затрудненным дыханием. Врачи осуществляют все мероприятия согласно утвержденному алгоритму действий. Осуществлен забор анализов, которые направлены в референс-лаборатории в Киеве для проведения теста на COVID-19. Пациентку изолировали в бокс инфекционного отделения. Оказывается необходимая помощь", — рассказал он.

Прокопенко добавил, что в области для обеспечения лечения инфекционных больных функционирует 15 инфекционных отделений на 427 коек.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области умерла женщина, у которой подозревают коронавирус, а в Киеве госпитализировали военного пенсионера, у которого один из экспресс-тестов показал наличие коронавируса.

Как известно, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них уже 2 летальных. В частности обнаружили коронавирус у 44-летнего мужчины из Киевской области, который был за границей. Остальные случаи: в Черновицкой области — у 33-летней женщины, которая умерла, а также у лиц в возрасте 31, 10, 18 лет, двух детей возрастом год и десять месяцев и шесть месяцев.