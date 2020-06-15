В Чернобыльской зоне снова открыли два маршрута

Согласно изменениям в постановлении Кабинета министров об ослаблении противоэпизоотических мероприятий, количество посетителей в Зону отчуждения в организованных группах увеличили.

Как сообщает пресс-служба Госагентсва Украины по управлению Зоной отчуждения (ГАУЗО), если раньше группы формировались в количестве не более 10 человек, то сейчас к посещению зоны допускается 50 человек в составе одной группы.

По информации ГАУЗО, произошли также изменения и в маршрутах. На период действия адаптивного карантина действовал маршрут КПП "Дитятки", село Залесье, города Чернобыль и Припять, объект "Чернобыль-2", село Копачи и смотровая площадка ЧАЭС.

На данный момент к нему добавили еще два. В связи с пожарами, которые состоялись в апреле-мае, их закрыли, но после всех регламентированных проверок признали безопасными для посещения и открыли.

Так доступным для посетителей стал маршрут №9 (Чернобыль — село Красное) и маршрут №13 (город Чернобыль — село Опачичи — село Куповатое).

Ознакомиться подробнее с маршрутами можно если перейти по ссылке:

https://cotiz.org.ua/info/routes/

Другие пункты обязательных условий посещения, которые действуют во время адаптивного карантина, на данный момент остаются неизменными. Ознакомиться с ними можно здесь:

https://cotiz.org.ua/novyny/зв-відкривається-для-відвідувань/

Как сообщалось, 16 апреля в Чернобыльской зоне снова вспыхнули лесные пожары. Причиной нового возгорания стал сильный ветер.

Перед этим пожар в Чернобыле тушили 10 дней. Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин выделил 100 млн грн на тушение пожаров в Чернобыльской зоне.