В этом году на дороги будет выделено более 100 млрд грн — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в своем сегодняшнем видеообращении отметил важность продолжения строительства дорог в Украине.

"Я хочу подчеркнуть, насколько важно после карантина "разогреть нашу "экономику и придать ей импульс. Именно поэтому продолжается программа "Большая стройка". В 2020 году выделим 85 млрд гривень на дороги государственного значения и 22 млрд грн — на местные дороги" — заявил Зеленский.

По его словам, это поможет создать тысячи рабочих мест во всех регионах нашей страны.

Зеленский также напомнил, что 30 апреля был решен вопрос о предоставлении "Укравтодору" первого транша от "Укрэксимбанка" для обновления дорог.

"В то же время нашим приоритетом остаются школы, детские сады и более двухсот приемных отделений в опорных больницах", — добавил президент.

Как сообщалось ранее, вчера, 30 апреля, в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского состоялось подписание Меморандума между Государственным агентством автомобильных дорог ("Укравтодор") и участниками рынка по защите прав работников дорожного хозяйства и созданию новых рабочих мест.

Напомним, 1 апреля Кабинет министров предоставил Государственному агентству автомобильных дорог 19,3 млрд грн государственных гарантий, под которые "Укравтодор" может привлечь кредиты для ремонта дорог.

О предоставлении "Укравтодору" 19,3 млрд грн кредитных гарантий говорили еще при предыдущем правительстве Алексея Гончарука. В частности, Гончарук заявлял, что кредиты "Укравтодору" предоставят госбанки под низкие проценты.

Как сообщалось, Госагентство автодорог 3 марта презентовало свои новые Методические рекомендации для подготовки типовой тендерной документации. В частности, "Укравтодор" планирует внедрить типичную тендерную документацию с жесткими квалификационными требованиями.

В том числе, предполагается, что участие в тендерах по ремонту дорог смогут принимать только те компании, у которых есть опыт выполнение требуемых работ в последние 3-5 лет в размере 100% от размера нового заказа по определенным видам работ и категориям дорог.