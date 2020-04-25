В Херсонской области раскрыли хищение госсредств, выделенных на борьбу с COVID-19

На территории Херсонской области Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения государственных денег, выделенных медицинским учреждениям на борьбу с пандемией коронавируса (COVID-19).

Об этом в субботу, 25 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.

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По предварительным данным следствия, должностные лица одного из районных центров первичной медико-санитарной помощи разработали механизм присвоения денег, которые были перечислены медучреждении райсоветом для противодействия распространению инфекционного заболевания.

"Для реализации сделки представители больницы заключили договор с коммерческой структурой из города Каховка на приобретение для медперсонала защитных масок, халатов и дезинфицирующих средств", — говорится в сообщении.

При этом, по данным СБУ, фигуранты значительно завысили стоимость указанной продукции.

"По предварительным оценкам, потери государства из-за этой схемы составляют более 110 тысяч грн", — доложили в спецслужбе.

На данный момент в рамках уголовного производства, начатого по статье 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

Также отмечается, что разоблачение противоправной деятельности проводилось под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области директора общества с ограниченной ответственностью подозревают в завладении деньгами из бюджета в сумме 2 млн 472 тысячи грн, которые были выделены на ремонт дорог.

Напомним, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт фигурирует в материалах уголовного производства о возможных хищениях государственных денег на закупках лодок для киевских спортсменов.