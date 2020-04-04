В Италию из Украины отправились 20 врачей для помощи в борьбе с коронавирусом

В Италию отправились 20 украинских врачей для оказания медицинской помощи итальянским специалистам в борьбе с распространением коронавируса.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в субботу, 4 апреля, сообщает "РБК-Украина".

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, врачи поехали в Италию на 14 дней.

"... 20 наших врачей поехали на 14 дней в Италию помочь итальянским врачам в оказании медицинской помощи", — отметил Ляшко, добавив, что они будут изучать опыт итальянских коллег.

По его словам, если эпидемиологическая ситуация будет стабильна и не будет крайней нужды привлекать специалистов к оказанию медицинской помощи, Минздрав сможет провести их обсервацию для того, чтобы не было распространения на территории Украины коронавируса.

Также Ляшко заявил, что без соблюдения строгих карантинных норм пик заболеваемости коронавирусом в Украине может начаться 14-15 апреля.

Читайте также: Зеленский утвердил отправку медиков и спирта в Италию

Кроме того, в Минздраве заявили, что люди могут оставить место самоизоляции (обсервации) лишь 2 раза в неделю для пополнения запасов предметов первой необходимости.

Напомним, с 6 апреля постановлением правительства в Украине ужесточают карантинные меры. В частности, полиции дали право проверять документы на улице.

Как соообщалось, на данный момент 166 граждан Украины за рубежом проходят лечение от коронавируса, 121 из которых — в Италии.