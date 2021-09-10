Политика 1 час назад

В КГГА обыски из-за лишения аппарата СНБО земучастка у метро "Сырец"

По данным киевских властей, 10 лет переданный СНБО участок стоял невостребованным и заброшенным

Фото: КГГА
Фото: КГГА
Фото: КГГА
Фото: КГГА
Фото: КГГА
Фото: КГГА

Сотрудники департамента стратегических расследований Нацполиции и представители Киевской городской прокуратуры 10 сентября пришли с обысками в Киевскую городскую государственную администрацию.

Как говорится в сообщении самой КГГА, полиция расследует дело о земельном участке на улице Щусева возле станции метро "Сырец", который в 2009 году был передан аппарату Совета нацбезопасности и обороны в постоянное пользование для строительства многоквартирных домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.

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Однако, по словам руководителя аппарата горадминистрации Дмитрия Загуменного, в 2019 году после обследования участка было установлено, что он не используется по назначению, поэтому городские власти прекратили право постоянного пользования участком аппарата СНБО.

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"Более того, жители Шевченковского района неоднократно подчеркивали, что хотят видеть на месте заброшенной территории сквер. Фактически, за много лет на земельном участке образовался стихийный мусорник, территория была в крайне неудовлетворительном состоянии", — отметил он.

Впоследствии, по словам чиновника, оттуда вывезли мусор, территория была приведена в порядок и благоустроена. В дальнейших планах КГГА — обустроить там современный и комфортный сквер.

Загуменный при этом подчеркнул, что структурные подразделения аппарата сотрудничают с правоохранителями в ходе обыска, предоставляя им всю необходимую информацию и документы.

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"Необходимости в проведении обысков не было, мы всегда добровольно по запросам правоохранительных органов предоставляем все необходимые материалы. Городская власть открыта и прозрачна в своей деятельности не только перед киевлянами, но и перед всеми многочисленными правоохранительными органами, которые в последнее время стали частыми гостями в структурных подразделениях КГГА", — отметил он.

Напомним, что накануне следователи Государственного бюро расследований провели обыски в департаменте экономики и инвестиций и департаменте земельных ресурсов КГГА, а также в коммунальном предприятии "Киевское инвестиционное агентство". Дело касается передачи земли рядом с Европейской площадью.

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