В КГГА обыски из-за лишения аппарата СНБО земучастка у метро "Сырец"

Сотрудники департамента стратегических расследований Нацполиции и представители Киевской городской прокуратуры 10 сентября пришли с обысками в Киевскую городскую государственную администрацию.

Как говорится в сообщении самой КГГА, полиция расследует дело о земельном участке на улице Щусева возле станции метро "Сырец", который в 2009 году был передан аппарату Совета нацбезопасности и обороны в постоянное пользование для строительства многоквартирных домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.

Однако, по словам руководителя аппарата горадминистрации Дмитрия Загуменного, в 2019 году после обследования участка было установлено, что он не используется по назначению, поэтому городские власти прекратили право постоянного пользования участком аппарата СНБО.

"Более того, жители Шевченковского района неоднократно подчеркивали, что хотят видеть на месте заброшенной территории сквер. Фактически, за много лет на земельном участке образовался стихийный мусорник, территория была в крайне неудовлетворительном состоянии", — отметил он.

Впоследствии, по словам чиновника, оттуда вывезли мусор, территория была приведена в порядок и благоустроена. В дальнейших планах КГГА — обустроить там современный и комфортный сквер.

Загуменный при этом подчеркнул, что структурные подразделения аппарата сотрудничают с правоохранителями в ходе обыска, предоставляя им всю необходимую информацию и документы.

"Необходимости в проведении обысков не было, мы всегда добровольно по запросам правоохранительных органов предоставляем все необходимые материалы. Городская власть открыта и прозрачна в своей деятельности не только перед киевлянами, но и перед всеми многочисленными правоохранительными органами, которые в последнее время стали частыми гостями в структурных подразделениях КГГА", — отметил он.

Напомним, что накануне следователи Государственного бюро расследований провели обыски в департаменте экономики и инвестиций и департаменте земельных ресурсов КГГА, а также в коммунальном предприятии "Киевское инвестиционное агентство". Дело касается передачи земли рядом с Европейской площадью.