В Киеве автоперевозчики требуют снять запрет на пассажирские перевозки (ВИДЕО)

Сегодня, 13 мая, представители автоперевозчиков организовали в центре Киева акцию протеста против запрета пассажирских перевозок.

Участие в мероприятии приняли представители министерства и международные пассажирские автомобильные перевозчики Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой областей, а также Киева, передает "Интерфакс-Украина".

Мероприятие перед этим анонсировал Telegram-канал PavlovskyNews.

"На Европейскую площадь съезжаются автобусы со всей страны. Перевозчики готовятся к масштабному митингу. Судя по заявлению водителей, они будут добиваться от Кабмина разрешения на внутренние и международные перевозки. Люди жалуются, что из-за запретов им нечем кормить своих родственников. Акция назначена на 10:00", — говорится в сообщении.

По информации агентства, более полусотни автобусов заняли Европейскую площадь и Крещатик на участке до Майдана независимости, тем не менее, оставляя место для дорожного движения.

Полиция, в свою очередь, ограничила проезд по улице Грушевского вдоль Дома правительства, где в предыдущие среды протестовали другие предприниматели, требуя ослабления карантина.

"Мы хотим жить", "Экономика без транспорта не работает", "У меня нет денег на такси", "Откройте международное сообщение — людям нужна работа", "Прекратите гибридный карантин", "Почему авиачартерам можно, а автобусным — нет?" — такие лозунги выдвигают протестующие.

Накануне министр инфраструктуры Владислав Криклий на расширенной встрече с международными пассажирскими автомобильными перевозчиками сообщил, что министерство работает над тем, чтобы через 10 дней пассажирский транспорт смог постепенно возобновить работу.

"Но в безопасном формате — с обязательным соблюдением масочного режима, дезинфекции, учитывая ограничения касательно количества пассажиров и посадочных мест", — пояснил глава ведомства.

Криклий сообщил, что Мининфраструктуры со своей стороны уже подготовило предложения о поэтапном возобновлении пассажирских перевозок.

"В настоящее время совместно с Министерством здравоохранения мы обсуждаем этот вопрос. Надеемся на конструктивную позицию, которая позволит защитить граждан и обеспечить работу транспорта", — отметил он.

Напомним, 24 апреля Кабинет Министров представил 5-этапный план выхода из карантина.

Ранее сообщалось, что АО "Укрзализныця" планирует возобновлять пригородные пассажирские перевозки в 2 этапа, но только после того, как правительство отменит запрет на регулярные пассажирские перевозки, введенный в связи с эпидемией COVID-19.