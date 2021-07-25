В Киеве функционирует 18 химически опасных объектов, проживающие рядом — в зоне риска

В Киеве на данный момент функционирует около двух десятков химически опасных объектов, а люди, проживающие рядом с ними, находятся в зоне потенциального риска.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил командир коммунальной аварийно-спасательной службы (КАСС) "Киевская служба спасения" Дмитрий Пихало, комментируя аварию на "Ривнеазоте".

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"В Киеве функционирует примерно 18 химически опасных объектов, на которых в основном используется хлор и аммиак. Также есть несколько азотных предприятий. Люди, проживающие в зоне возможного поражения, подпадают под опасность", — отметил он.

"Если вы услышали сирену, вы должны закрыться у себя дома, включить радио, телевизор. Могут ездить специальные аварийные службы, такие как наша, и проводить оповещение. Если что-то случается, сразу проводится оповещение населения. На заводе должна функционировать лаборатория. Если что-то случается, на заводе существует система оповещения, включаются сирены", — пояснил Пихало.

По его словам, киевляне часто обращаются к ним, когда чувствуют какой-то химический запах.

"У нас много таких вызовов — ссорятся соседи и нашатырем обливают двери. Наша мобильная лаборатория приезжает, проводит замеры на наличие химических веществ", — рассказал спасатель.

Напомним, 20 июля предприятие "Ривнеазот" информировало о чрезвычайном происшествии — разгерметизации трубопровода в цехе по производству азотной кислоты, в результате чего произошел выброс нитрозных газов на территории завода.

По данным ГСЧС, последствия чрезвычайной ситуации были ликвидированы собственными силами, жертв и пострадавших нет.

Вскоре синоптики предупредили о возможных кислотных дождях после этой аварии.

Согласно проведенным измерениям лабораторией предприятия, химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы населению и окружающей среде нет.