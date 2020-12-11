В Киеве из-за гололеда травмировались более 160 человек — КГГА

В Киеве вследствие гололеда в травмпункты города обратилось уже 163 человека.

Среди пострадавших — 150 взрослых и 13 детей, сообщает пресс-служба Киевгоргосадминистрации.

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В частности, в Департаменте здравоохранения КГГА отметили, что уберечься от травм во время гололеда можно, если соблюдать простые правила поведения.

Прежде всего, медики советуют максимально ограничить передвижение по улицам во время гололеда. А пожилым людям и беременным женщинам в такие дни желательно вообще оставаться дома.

Также во время гололеда особенно внимательными советуют быть на проезжей части.

"Переходите дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора. Ребенка при этом держите за руку, также поддерживайте пожилых людей", — посоветовали в столичной мэрии.

"Ни в коем случае не держите руки в карманах! Это значительно увеличивает вероятность получения при падении тяжелых травм, особенно черепно-мозговых и переломов", — призвали в КГГА.

В случае же травмирования из-за гололеда в мэрии советуют обязательно обращаться к врачу.

"Только специалист может определить тяжесть повреждений и определиться относительно необходимого объема медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Ранее в Киеве в связи со сложными погодными условиями введено оперативное положение — курсирование с отклонением от графика движения — на всех маршрутах общественного транспорта.

Напомним, что гололед также нарушил работу столичных аэропортов "Киев" и "Борисполь".