Происшествия 50 минут назад

В Киеве на Крещатике вспыхнул пожар (ФОТО, ВИДЕО)

Дым от пожара видно даже с левого берега города

Пожар на Крещатике. Фото: kiev.informator.ua Пожар на Крещатике. Фото: kiev.informator.ua
Пожар на Крещатике. Фото: kiev.informator.ua

В центре Киева по адресу Крещатик, 13 днем в субботу, 24 июля 2021 года, возник пожар.

Над зданием стоит столб черного дыма, сообщает с места события корреспондент Delo.ua.

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По его словам, сейчас на месте происшествия находятся спасатели и полицейские.

Очевидцы в соцсетях утверждают, что дым от пожара видно даже с левого берега города.

По данным ГСЧС Киева, загорелся мусор, а площадь пожара составляет 20 квадратных метров.

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В то же время причина возгорания пока неизвестна. Не исключено, что это может быть даже окурок, который кто-то выбросил из окна.

По предварительной информации спасателей, жертв и пострадавших нет. Угрозы для жителей возгорание не представляет.

Указано, что тем временем в центре столицы проходит очередной митинг.

Около 15:00 пожар был локализован.

Напомним, крупный пожар произошел утром 19 июля в отдельно стоящем одноэтажном складе транспортной компании на улице Пироговский шлях, 154 в Голосеевском районе Киева.

В конце мая сгорело помещение частного предприятия в здании производственного объединения "Коммунар" в Харькове.

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