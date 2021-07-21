В Киеве открыли запись на вакцинацию препаратом Moderna: прививать желающих будут в МВЦ

В Киеве открыли онлайн-запись на вакцинацию препаратом Spikevax от американской компании Moderna.

Сделать прививку смогут все желающие, сообщает пресс-служба Киевгоргосадминистрации.

Указано, что вакцинация препаратом Moderna будет проходить в помещении Международного выставочного центра (МВЦ), который расположен возле станции метро Левобережная по адресу Броварской проспект, 15.

Уже сейчас есть возможность записаться на прививку в период с 22 по 25 июля 2021 года — это можно сделать на портале для пациентов Helsi.me.

Также в МВЦ для всех желающих доступна вакцина CoronaVac. А вот препаратом Pfizer там пока прививают только людей старше 60 лет.

Кроме того, с 23 июля выбрать вакцину и привиться можно будет не только в МВЦ, а и в пунктах, развернутых на базе центров первичной медико-санитарной помощи во всех районах столицы.

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Известно, что в Украине уже действуют более 200 центров массовой вакцинации населения (ЦВН). Они открываются в спорткомплексах, на стадионах, в выставочных и торгово-развлекательных центрах, в школах, дворцах культуры, кинотеатрах, гостиницах, на заводах, в бизнес-центрах, банках и медицинских учреждениях.

Причем вакцинируют как тех, кого предварительно пригласили на прививку, так и тех, кто записан, но пришел без приглашения. Для них есть две отдельные очереди.

Напомним, 21 июля в Украине начался пятый этап вакцинации. Это означает, что все желающие могут получить прививку не только в ЦВН, но и в пунктах вакцинации. Предварительно записаться туда можно по телефону.

Ранее в Украину впервые привезли вакцину от коронавируса производства американской компании Moderna. Первая партия в количестве 2 млн доз поставлена в рамках инициативы COVAX.