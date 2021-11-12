В Киеве усилят контроль за нарушением карантина

В Киеве ужесточают контроль за соблюдением противоэпидемических мер в условиях красной зоны, в которую столица перешла 1 ноября. Такое решение штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации принял накануне, 11 ноября.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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"Согласно протоколу, для контроля за соблюдением субъектами хозяйствования ограничительных противоэпидемических мер количество рабочих групп увеличат до четырех в каждом районе города", — отметили в КГГА.

В рабочие группы планируют привлечь должностных лиц столичных районных госадминистраций, Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, Национальной полиции и КП "Муниципальная охрана".

Отметим, что в условиях красной зоны запрещена работа общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.д. Ограничения не действуют, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятия) вакцинированы. В то же время общественным транспортом могут пользоваться только те горожане, которые имеют желтый или зеленый COVID-сертификат.

В КГГА напомнили, что за нарушение карантина предусмотрен штраф:

для граждан — от 17 тысяч до 34 тысяч гривен;

для должностных лиц — от 34 тысяч до 170 тысяч гривен.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице ученики школ продолжат обучение в дистанционном режиме из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции.