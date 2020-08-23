Происшествия 1 час назад

В Киеве зафиксировали рекорд по инфицированию СOVID-19

В столице за сутки подтвердили 307 случаев СOVID-19

Фото: pikist.com Фото: pikist.com
Фото: pikist.com

В Киеве в течение последних суток зафиксировано 307 случаев коронавирусной инфекции, что является рекордным количеством с начала эпидемии.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

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В связи с этим пресс-служба КГГА объявила срочный онлайн пресс-брифинг киевского городского главы Виталия Кличко относительно ситуации с заболеваемостью коронавирусом в столице.

Как сообщалось, в Украине за последние сутки подтвердили 1987 новых случаев коронавирусной инфекции.

Так, за время эпидемии СOVID-19 в Украине подтвердили уже 104 тысячи 958 случаев. При этом выздоровели 51 тысяча 735 человек, а умерли от болезни 2271 человек.

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Напомним, Украина вышла на 7 место в Европе по числу случаев COVID-19, а за 21 августа оказалась на 3 месте среди стран континента по числу новых случаев коронавируса.

Также сообщалось, что Минздрав обновил перечень стран "красной зоны" по COVID-19.

Ранее стало известно, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и другие члены ее семьи заболели коронавирусом.

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