В Киеве зафиксировали рекорд по инфицированию СOVID-19

В Киеве в течение последних суток зафиксировано 307 случаев коронавирусной инфекции, что является рекордным количеством с начала эпидемии.
Об этом сообщается на сайте СНБО.
В связи с этим пресс-служба КГГА объявила срочный онлайн пресс-брифинг киевского городского главы Виталия Кличко относительно ситуации с заболеваемостью коронавирусом в столице.
Как сообщалось, в Украине за последние сутки подтвердили 1987 новых случаев коронавирусной инфекции.
Так, за время эпидемии СOVID-19 в Украине подтвердили уже 104 тысячи 958 случаев. При этом выздоровели 51 тысяча 735 человек, а умерли от болезни 2271 человек.
Напомним, Украина вышла на 7 место в Европе по числу случаев COVID-19, а за 21 августа оказалась на 3 месте среди стран континента по числу новых случаев коронавируса.
Также сообщалось, что Минздрав обновил перечень стран "красной зоны" по COVID-19.
Ранее стало известно, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и другие члены ее семьи заболели коронавирусом.