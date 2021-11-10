Общество 50 минут назад

В Киевской области проезд в общественном транспорте будет только по Covid-документам

Срок отмены ограничений пока не сообщается

В транспорте. Фото: cfts.org.ua В транспорте. Фото: cfts.org.ua
В транспорте. Фото: cfts.org.ua

С субботы, 13 ноября, общественный транспорт Киевщины начнет работать в условиях усиленных ограничительных мер. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала Киевская облгосадминистрация.

В сообщении говорится, что ездить в автобусах, маршрутках и электричках теперь будут иметь право только пассажиры, у которых есть при себе один из документов:

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  • COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию;
  • отрицательный результат ПЦР- либо экспресс-теста на определение коронавирусной инфекции, который получен не позднее, чем за 72 часа до дня поездки;
  • справка о выздоровлении лица от COVID-19.

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Ограничения будут действовать до того момента, пока областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС не вынесет решения об их отмене.

Напомним,  школы  Киева продлят дистанционное обучение.

Ранее  сообщалось, что в приложении "Дія" появятся справки о ПЦР-тестах и выздоровлении от COVID-19 —  их  будет удобно  предъявлять  в общественном транспорте. 

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