В Киевской области проезд в общественном транспорте будет только по Covid-документам

С субботы, 13 ноября, общественный транспорт Киевщины начнет работать в условиях усиленных ограничительных мер. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала Киевская облгосадминистрация.

В сообщении говорится, что ездить в автобусах, маршрутках и электричках теперь будут иметь право только пассажиры, у которых есть при себе один из документов:

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COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию;

отрицательный результат ПЦР- либо экспресс-теста на определение коронавирусной инфекции, который получен не позднее, чем за 72 часа до дня поездки;

справка о выздоровлении лица от COVID-19.

Ограничения будут действовать до того момента, пока областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС не вынесет решения об их отмене.

Напомним, школы Киева продлят дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что в приложении "Дія" появятся справки о ПЦР-тестах и выздоровлении от COVID-19 — их будет удобно предъявлять в общественном транспорте.