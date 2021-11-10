В Киевской области проезд в общественном транспорте будет только по Covid-документам

С субботы, 13 ноября, общественный транспорт Киевщины начнет работать в условиях усиленных ограничительных мер. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала Киевская облгосадминистрация.
В сообщении говорится, что ездить в автобусах, маршрутках и электричках теперь будут иметь право только пассажиры, у которых есть при себе один из документов:
- COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию;
- отрицательный результат ПЦР- либо экспресс-теста на определение коронавирусной инфекции, который получен не позднее, чем за 72 часа до дня поездки;
- справка о выздоровлении лица от COVID-19.
Ограничения будут действовать до того момента, пока областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС не вынесет решения об их отмене.
Напомним, школы Киева продлят дистанционное обучение.
Ранее сообщалось, что в приложении "Дія" появятся справки о ПЦР-тестах и выздоровлении от COVID-19 — их будет удобно предъявлять в общественном транспорте.