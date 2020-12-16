Общество 1 час назад

В Кировоградской области рабочие урановых рудников перекрывают несколько дорог (ВИДЕО)

Зарплату работники предприятия не получали 2 месяца, задолженность по зарплате около 143 млн грн

Фото: скриншот видео Facebook/Михаил Волынец Фото: скриншот видео Facebook/Михаил Волынец
Фото: скриншот видео Facebook/Михаил Волынец

16 декабря в Кировоградской области на дороге Н-14 "Александровка — Кропивницкий — Николаев", около села Степное Кропивницкого района началась забастовка работников урановых шахт предприятия "Восток ГОК", передает "Суспильне".

По словам председателя профсоюза Ингульской шахты Михаила Мельника, с 7 декабря три урановые шахты области простаивают.

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"Зарплату работники предприятия не получали 2 месяца, задолженность по зарплате около 143 млн грн", — рассказал Мельник.

Как написал на своей странице в Facebook руководитель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец, предприятие со штатом около 5 тысяч работников до 21 декабря переведено в режим простоя.

"Люди требуют от властей остановить процесс уничтожения добывающей промышленности Украины! На фоне обещаний власти создать миллион рабочих мест, ликвидация тех рабочих мест, которые существуют, выглядит еще более цинично", — написал глава НПГУ.

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О своем участии в протесте заявили представители Желтоводской площадки, "Смолинской", "Новоконстантиновской" и "Ингульской" шахт.

По информации "Суспильного", на пяти дорогах государственного значения может быть затруднено движение транспорта.

В частности, горняки планируют бастовать на следующих дорогах:

М-12: Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка;

М-04: Знаменка — Луганск — Изварино;

Н-23: Кропивницкий — Кривой Рог — Запорожье;

Н-01: Киев — Знаменка;

Н-14: Александровка — Кропивницкий — Николаев.

9 декабря под Кабмином работники "Восток ГОК" требовали восстановить работу предприятия.

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В Кировоградской области 7 декабря остановили работу трех шахт предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

По словам председателя профсоюза работников Ингульской шахты Дмитрия Бондарева, добыча руды остановили из-за долга единого покупателя урана, компании "Энергоатом", предприятию "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Горняки Новоконстантиновской шахты, которая является частью государственного предприятия "Восток ГОК", 19 ноября отказались спускаться в забой через долги по зарплате.

Напомним, 3 сентября 12 горняков шахты "Октябрьская" объявили подземный протест, отказавшись подниматься наверх после окончания смены.

Позднее аналогичным образом поступили работники других шахт предприятия. Количество протестующих исчислялось сотнями.

Протестующие требовали, в частности, повышения заработной платы и улучшения условий труда.

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