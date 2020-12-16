В Кировоградской области рабочие урановых рудников перекрывают несколько дорог (ВИДЕО)

16 декабря в Кировоградской области на дороге Н-14 "Александровка — Кропивницкий — Николаев", около села Степное Кропивницкого района началась забастовка работников урановых шахт предприятия "Восток ГОК", передает "Суспильне".
По словам председателя профсоюза Ингульской шахты Михаила Мельника, с 7 декабря три урановые шахты области простаивают.
"Зарплату работники предприятия не получали 2 месяца, задолженность по зарплате около 143 млн грн", — рассказал Мельник.
Как написал на своей странице в Facebook руководитель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец, предприятие со штатом около 5 тысяч работников до 21 декабря переведено в режим простоя.
"Люди требуют от властей остановить процесс уничтожения добывающей промышленности Украины! На фоне обещаний власти создать миллион рабочих мест, ликвидация тех рабочих мест, которые существуют, выглядит еще более цинично", — написал глава НПГУ.
О своем участии в протесте заявили представители Желтоводской площадки, "Смолинской", "Новоконстантиновской" и "Ингульской" шахт.
По информации "Суспильного", на пяти дорогах государственного значения может быть затруднено движение транспорта.
В частности, горняки планируют бастовать на следующих дорогах:
М-12: Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка;
М-04: Знаменка — Луганск — Изварино;
Н-23: Кропивницкий — Кривой Рог — Запорожье;
Н-01: Киев — Знаменка;
Н-14: Александровка — Кропивницкий — Николаев.
9 декабря под Кабмином работники "Восток ГОК" требовали восстановить работу предприятия.
В Кировоградской области 7 декабря остановили работу трех шахт предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".
По словам председателя профсоюза работников Ингульской шахты Дмитрия Бондарева, добыча руды остановили из-за долга единого покупателя урана, компании "Энергоатом", предприятию "Восточный горно-обогатительный комбинат".
Горняки Новоконстантиновской шахты, которая является частью государственного предприятия "Восток ГОК", 19 ноября отказались спускаться в забой через долги по зарплате.
Напомним, 3 сентября 12 горняков шахты "Октябрьская" объявили подземный протест, отказавшись подниматься наверх после окончания смены.
Позднее аналогичным образом поступили работники других шахт предприятия. Количество протестующих исчислялось сотнями.
Протестующие требовали, в частности, повышения заработной платы и улучшения условий труда.