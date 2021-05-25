В Мали произошел второй за год военный переворот: президента и премьера страны арестовали

Военные в Мали арестовали президента Ба Ндао, премьер-министра Моктара Уана и нового главу Минобороны Сулеймана Дукура.

Временное правительство в Мали было утверждено в сентябре 2020 года, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники и источники в правительстве.

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Указано, что арест произошел спустя несколько часов после того, как президент подписал указ о новом составе правительства Мали. В новый состав правительства не вошли глава МВД Мари Модибо Коне и глава Минобороны Садио Камара.

При этом в столице Мали Бамако было замечено перемещение техники, сообщает Associated Press со ссылкой на очевидцев.

Известно, что временное правительство в Мали было утверждено в сентябре 2020 года, после того как военные отстранили от власти президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе.

Напомним, президент Чада Идрис Деби внезапно погиб в столкновениях с повстанцами на севере страны в выходные. Он руководил страной со 2 декабря 1990 года.

Ранее в Мали напали на базу миротворцев ООН. В результате четыре человека убиты и еще несколько получили ранения.

Как сообщалось, в Республике Мьянма произошел военный переворот и были убиты сотни участников акций протестов.