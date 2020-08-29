В Минрегионе решили изменить строительные нормы для установки зернохранилищ

Министерство развития общин и территорий (Минрегион) согласовало техническое задание на разработку новых государственных строительных норм (ГСН) "Конструкции силосов стальных с гофрированной стенкой для зерна. Основные положения".

Как сообщает пресс-служба министерства, такие сооружения дают возможность хранить зерно с применением высокотехнологичных процессов и с минимальным использованием ручного труда.

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Цель разработки новых ГСН — обеспечение надежности и конструктивной безопасности стальных силосов.

"Сейчас положения действующих строительных норм не отражают современные технологии хранения зерна и содержат установленные еще в советское время методики конструктивного расчета и определения нагрузок. Отсутствие в Украине современных методов проектирования стальных силосов является одной из причин многочисленных аварий такого типа сооружений", — говорится в сообщении.

В Минрегионе отмечают, что положения нового ГСН будут базироваться на применении лучшего европейского опыта по проектированию силосов, в частности европейского стандарта Еврокод 3.

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Также в новых ГСН планируется:

– установить четкую сферу применения этих строительных норм;

– дать определение понятия "силос стальной с гофрированной стенкой", в котором установить четкое определение о принадлежности к сооружениям;

– предоставить классификацию силосов по назначению;

– установить перечень ДСТУ-Н Б EN (еврокодов) для определения нагрузок, выполнения расчета элементов стальных конструкций и соединений и расчета фундаментов стальных гофрированных силосов;

– установить требования к материалам и изделиям для строительства стальных силосов с гофрированной стенкой, в том числе высокопрочной стали (например, стали S 420);

– установить требования по второй группе предельных состояний (деформативности);

– разработать типовую форму задания на проектирование силосов стальных с гофрированной стенкой.

Обнародование первой редакции проекта строительных норм запланировано на октябрь 2020 года, в силу они вступят с 1 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что Кабмин хочет изменить механизмы формирования государственных резервов и отказаться от их хранения на мощностях государственных структур Госрезерва.