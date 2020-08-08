В Минздраве назвали регионы, не готовые к ослаблению карантина

По состоянию на 8 августа, город Киев и восемь областей Украины не соответствуют минимальным требованиям для ослабления карантинных ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Так, согласно данным Минздрава, минимальным требованиям для ослабления карантина не соответствуют Киев и Киевская область, а также Волынская, Ивано-Франковская, Одесская, Ривненская, Харьковская, Черновицкая и Черниговская области.

В Минздраве отмечают, что ослабление карантина возможно при условии соответствия эпидемиологической ситуации в областях определенным критериям.

Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности системы здравоохранения противодействовать распространению респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:

– загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50%;

– среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней;

– коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

– показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%;

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Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тысяч населения суммарно за последние семь дней.

Усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона или отдельных населенных пунктов на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с учетом оценки эпидемической ситуации.

Напомним, по состоянию на 09:00 8 августа в Украине зафиксировано 1 тысячу 489 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что является новым антирекордом по количеству новых больных в сутки.

Всего в Украине зафиксировано 79 тысяч 750 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тысяча 879 летальных, 43 тысячи 655 пациентов выздоровели.