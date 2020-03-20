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В Молдове выявили коронавирус у 4-х человек, которые вернулись из Украины

Коронавирусную болезнь у молдован диагностировали после посещения Почаевской лавры в Тернопольской области

В Молдове выявили коронавирус у 4-х человек, которые вернулись из Украины В Молдове выявили коронавирус у 4-х человек, которые вернулись из Украины
Туристы из Молдовы якобы заразились после посещения Почаевской лавры

В Молдове новым типом коронавируса COVID-19 заболели 4 человека после поездки в Украину.

Об этом сообщает Deschide.

Указано, что у четырех пациентов диагностировали коронавирусную болезнь после посещения Почаевской лавры в Тернопольской области.

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"В Украине они отправились на экскурсию в Почаев. Экскурсии — это хорошо, но помните, что как результат у нас четыре случая, завезенные из Украины", — заявил президент Молдовы Игорь Додон.

Ранее министр здравоохранения Илья Емец заявил, что коронавирус продолжит распространяться Украиной, так что самое трудное ждет украинцев впереди. Он добавил, что медики ежедневно получают результаты тестов на коронавирус с подтверждением.

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По состоянию на вечер 20 марта в Украине официально подтверждены 29 случаев заражения коронавирусом. Первый случай коронавируса был подтвержден в Харьковской области.

По данным ЦОЗ, сегодня случаи коронавируса также были обнаружены в Ивано-Франковской (1) и Львовской (1) областях. Количество летальных случаев от коронавируса в Украине составляет — 3.

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