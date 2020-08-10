В МВД Беларуси объяснили, зачем силовики бросали гранаты в протестующих

Правоохранительные органы Белоруссии подтвердили применение спецсредств против митингующих в Минске.

Об этом заявила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, сообщает ТАСС.

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"Правоохранители были вынуждены применить специальные средства против участников беспорядков. Применялись спецтехника и шумовые гранаты", — подчеркнула она.

Чемоданова добавила, что есть задержанные, однако пока сложно сказать, сколько их, потому что "события продолжаются". По ее словам, меры безопасности усилены, ситуация в городе контролируемая. При этом в МВД заявили о переводе всего личного состава на усиленный режим работы и планах привлечь дополнительные силы. В пресс-службе МВД добавили, что ситуация с "несанкционированными массовыми мероприятиями" взяли под контроль.

Отметим, что для разгона протестуюших силовики использовали светошумовые гранаты, водометы, а также огнестрельное оружие. В частности, телеграм-канал "МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ" сообщает, что одному из протестующих оторвал шумовой гранатой палец на ноге. Кроме того, ОМОН бросал взрывные гранаты с близкого расстояния — два молодых человека получили ранения: у одного ранен живот, у другого порваны штаны, есть сообщения об осколочных ранениях.

"Очевидец о событиях возле стелы: одной девушке пробило скулу, была дырка, у парня было минимум 5 ран на груди. Задержания на ул. Ленина, задерживают бойцы внутренних войск. В самом центре идут задержания. Задерживают на пересечении проспекта Независимости и ул. Ленина. Слышны взрывы", — сообщает с места событий Белсат.ТВ.

Напомним, что по данным официального экзитпола, на выборах президента Беларуси победил действующий президент страны Александр Лукашенко с результатом 79,7%. По данным экзит-пола оппозиционной кандидатки Светланы Тихановськой, она набрала 80% голосов избирателей и победила уже в первом туре.

Официальные результаты не устроили жителей страны и в Минске, а также других городах, начались столкновения между протестующими и силовиками.