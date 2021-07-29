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В мире 20 минут назад

В ОАЭ начали использовать беспилотники для вызова искусственных ливней

Дроны электризируют облака лазером, что приводит к выпадению осадков

Фото: GettyImages Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

Объединенные Арабские Эмираты начали использовать беспилотные летательные аппараты для искусственного вызова осадков.

Как пишет Insider, дроны стреляют лазерными лучами в облака, заряжая их электричеством. Заряд заставляет капли воды сливаться в более крупные капли и выпадать в виде дождя.

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На прошлой неделе Национальный центр метеорологии опубликовал два видеоролика, подтверждающих сильные ливни на улицах Дубая.

В марте этого года BBC сообщала, что в ОАЭ хотят протестировать технологию дронов, которую они разработали в сотрудничестве с Университетом Рединга в Великобритании.

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Отмечается, что искусственно спровоцированный дождь имеет важное значение для страны, поскольку там выпадает в среднем всего около 100 мм осадков в год. Это затрудняет ведение сельского хозяйства и вынуждает ОАЭ импортировать более 80% продуктов питания.

Столь малое количество дожде также не способно сбить изнуряющую жару в стране. К примеру, 6 июня, в Дубае была зафиксирована температура около 51,7 градуса Цельсия.

Технология, испробованная в Дубае, не особо радикально отличается от технологии "засева облаков", которую в США начали использовать еще в 1923 году для противодействия продолжительным засухам. При засеве облаков используется измельченный йодид серебра — реагент, помогающий скапливать воду, содержащуюся в облаках.

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Отмечается, что за последние несколько лет ОАЭ инвестировали в девять проектов по вызову дождя, общая стоимость вложений составила около 15 млн долларов. В большинстве этих проектов использовались традиционные методы засева облаков.

Напомним тем временем, что украинские инновационные компании зовут в Дубай представить свои достижения на всемирной выставке "Экспо-2020", которая продлится полгода.

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