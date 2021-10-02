В Польше погиб 23-летний украинец: заробитчанин выполнял ремонтные работы на дороге

В Польше в результате ДТП погиб 23-летний гражданин Украины, который выполнял ремонтные работы на одном из участков дороги.

Авария произошла на скоростной трассе S17 между Люблином и Варшавой, сообщает Wp.pl.

Указано, что украинца сбил грузовой автомобиль во время того, как он рисовал дорожную разметку.

"Автомобиль Volkswagen Transporter, принадлежащий дорожникам, стоял на аварийной полосе. Перед ним двое рабочих, один из них — украинец, красили горизонтальные разметки", — говорится в сообщении.

По информации СМИ, грузовик въехал в заднюю часть припаркованного Volkswagen.

"Сила столкновения была настолько большой, что украинец, который был перед автомобилями, погиб на месте. Второго работника доставили в больницу в Пулавах", — доложили правоохранители.

Известно также, что сразу после инцидента дорога на месте аварии была перекрыта. Сейчас там ведутся следственные действия.

Ранее сообщалось, что 15 сентября в населенном пункте Немгловы Лодзинского воеводства в центре Польши в результате ДТП, произошедшего в среду, погибли четыре человека, в том числе двое граждан Украины — мужчины в возрасте 37 и 39 лет.

Все погибшие работали в одной из строительных фирм с Томашув-Мазовецкий Лодзинского воеводства.

Трагическое событие произошло на дороге местного значения №707, где столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и грузовик Man с прицепом.

Напомним, 24 сентября возле города Абонь (Венгрия) микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем, в результате чего погибли пять человек, среди которых двое граждан Украины.