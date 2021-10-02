Происшествия 20 минут назад

В Польше погиб 23-летний украинец: заробитчанин выполнял ремонтные работы на дороге

Работника из Украины сбил грузовой автомобиль во время того, как он рисовал дорожную разметку

Место аварии. Фото: КПП Пулавы Место аварии. Фото: КПП Пулавы
Место аварии. Фото: КПП Пулавы

В Польше в результате ДТП погиб 23-летний гражданин Украины, который выполнял ремонтные работы на одном из участков дороги.

Авария произошла на скоростной трассе S17 между Люблином и Варшавой, сообщает Wp.pl.

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Указано, что украинца сбил грузовой автомобиль во время того, как он рисовал дорожную разметку.

"Автомобиль Volkswagen Transporter, принадлежащий дорожникам, стоял на аварийной полосе. Перед ним двое рабочих, один из них — украинец, красили горизонтальные разметки", — говорится в сообщении.

По информации СМИ, грузовик въехал в заднюю часть припаркованного Volkswagen.

"Сила столкновения была настолько большой, что украинец, который был перед автомобилями, погиб на месте. Второго работника доставили в больницу в Пулавах", — доложили правоохранители.

Известно также, что сразу после инцидента дорога на месте аварии была перекрыта. Сейчас там ведутся следственные действия.

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Ранее сообщалось, что 15 сентября в населенном пункте Немгловы Лодзинского воеводства в центре Польши в результате ДТП, произошедшего в среду, погибли четыре человека, в том числе двое граждан Украины — мужчины в возрасте 37 и 39 лет.

Все погибшие работали в одной из строительных фирм с Томашув-Мазовецкий Лодзинского воеводства.

Трагическое событие произошло на дороге местного значения №707, где столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и грузовик Man с прицепом. 

Напомним, 24 сентября возле города Абонь (Венгрия) микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем, в результате чего погибли пять человек, среди которых двое граждан Украины.

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