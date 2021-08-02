В Польше задержали 7 украинцев: работали на подпольной табачной фабрике (ФОТО, ВИДЕО)

В Польше пограничники обнаружили одну из крупнейших незаконных фабрик по производству сигарет в Мазовецком воеводстве.

В ходе рейда были задержаны 16 человек, среди которых 7 граждан Украины, сообщает "Польское радио".

По данным следователей, группа, которая занималась изготовлением незаконных табачных изделий, действовала с августа 2020 года в Воломине, Варшаве и других населенных пунктах.

Теперь участников группы подозревают в распространении и контрабанде нелегального товара в страны Западной Европы, в частности, в Германию и Великобританию.

Указано, что подпольная фабрика находилась на территории Новодворов. Правоохранители обнаружили два больших производственных цеха, разделенных на несколько помещений.

Как отмечается, из помещений изъяли полностью оборудованную рабочую производственную линию, профессиональную упаковочную машину, генератор электроэнергии, сигареты, упакованные в картонные коробки с логотипами популярных табачных компаний, и многие материалы для производства. Также было конфисковано более 1,6 млн штук нелегальных сигарет и более 13 тонн готового табака.

Стоимость всего изъятого товара оценили в 8 млн злотых (1,75 млн евро).

При этом задержанным предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе. Одному из задержанных дополнительно инкриминируют управление этой группой.

Мужчин также подозревают в незаконном производстве сигарет, незаконной продаже товаров, обозначенных поддельным акцизным знаком. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Согласно публиковавшемуся в феврале исследованию "Пульс трудовой миграции" аналитического центра Gremi Personal, 48% украинских заробитчан в Польше имеют профессионально-техническое образование и лишь 28,4% имеют высшее образование.

Напомним также, что 91% работающих в Польше работников-иностранцев заявили, что не жалеют о том, что остались в этой стране во время пандемии Covid-19. Почти все опрошенные гастарбайтеры — более 92% — оказались украинцами.

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