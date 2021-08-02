Происшествия 30 минут назад

В Польше задержали 7 украинцев: работали на подпольной табачной фабрике (ФОТО, ВИДЕО)

Им грозит до 10 лет лишения свободы

Фото: nadwislanski.strazgraniczna.pl Фото: nadwislanski.strazgraniczna.pl
Фото: nadwislanski.strazgraniczna.pl

В Польше пограничники обнаружили одну из крупнейших незаконных фабрик по производству сигарет в Мазовецком воеводстве.

В ходе рейда были задержаны 16 человек, среди которых 7 граждан Украины, сообщает "Польское радио".

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По данным следователей, группа, которая занималась изготовлением незаконных табачных изделий, действовала с августа 2020 года в Воломине, Варшаве и других населенных пунктах.

Теперь участников группы подозревают в распространении и контрабанде нелегального товара в страны Западной Европы, в частности, в Германию и Великобританию.

Указано, что подпольная фабрика находилась на территории Новодворов. Правоохранители обнаружили два больших производственных цеха, разделенных на несколько помещений.

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Как отмечается, из помещений изъяли полностью оборудованную рабочую производственную линию, профессиональную упаковочную машину, генератор электроэнергии, сигареты, упакованные в картонные коробки с логотипами популярных табачных компаний, и многие материалы для производства. Также было конфисковано более 1,6 млн штук нелегальных сигарет и более 13 тонн готового табака.

Стоимость всего изъятого товара оценили в 8 млн злотых (1,75 млн евро).

При этом задержанным предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе. Одному из задержанных дополнительно инкриминируют управление этой группой.

Мужчин также подозревают в незаконном производстве сигарет, незаконной продаже товаров, обозначенных поддельным акцизным знаком. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Согласно публиковавшемуся в феврале исследованию "Пульс трудовой миграции" аналитического центра Gremi Personal, 48% украинских заробитчан в Польше имеют профессионально-техническое образование и лишь 28,4% имеют высшее образование.

Напомним также, что 91% работающих в Польше работников-иностранцев заявили, что не жалеют о том, что остались в этой стране во время пандемии Covid-19. Почти все опрошенные гастарбайтеры — более 92% — оказались украинцами.

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