В России предложили изменить принцип организации заседаний "нормандской четверки"

Представитель России Дмитрий Козак предложил коллегам по "нормандской четверке" изменить принцип организации ее заседаний.

Он хочет обязать Украину дать письменную позицию по выполнению "Минска-2", сообщает ТАСС.

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Указано, что Козак отправил соответствующее письмо представителям Киева, Парижа и Берлина.

В частности, в письме отражен проект Совместных итогов видеоконференции политических советников и представителей министерств иностранных дел "нормандского формата".

"Учитывая равноправие всех участников нормандского формата, было бы целесообразно использовать при организации переговоров широко применяющийся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей, с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников", — предложил автор.

Кроме того, предлагается не позднее 22 марта согласовать проект Совместных итогов или представить предложения к нему.

При этом в Москве заявили, что Киев якобы отказался выполнять взятые обязательства по прекращению огня на Донбассе от 22 июля 2020 года.

Также причиной отсутствия прогресса в достижении практических результатов переговоров в "нормандском формате" в РФ называют ненадлежащую их организацию. Москва предлагает использовать принцип ротации председателей (сейчас председательствуют на встречах Германия или Франция).

Напомним, 18 марта 2021 года нормандские советники провели новую встречу. На ней представитель Украины на переговорах, глава Офиса президента Андрей Ермак, предложил принять совместное заявление о возвращении к режиму полного прекращения огня на Донбассе.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования конфликта на Донбассе готов и теперь Украина ждет реакции от России на документ. В случае если РФ не одобрит его, это будет означать, "что она не хочет прекращения войны и наступления мира на территории Донбасса".

Однако в Кремле утверждают, что не видели никакого "мирного плана" от Украины.