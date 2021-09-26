В США пассажирский поезд сошел с рельсов, три человека погибли (ФОТО)

В США на севере штата Монтана сошел с рельсов пассажирский поезд Empire Builder 7/27 компании Amtrak, который направлялся из Сиэтла в Чикаго.

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Как передает Associated Press, поезд состоял из двух локомотивов и 10 вагонов, восемь из которых перевернулись.

По информации издания, в поезде находились 141 пассажир и 16 членов экипажа.

В АР отмечают, что поезд сошел с рельсов 25 сентября около 16:00 по местному времени в районе населенного пункта Джоплин. Как сообщила диспетчер шерифа округа Либерти Старр Тайлер, в катастрофе погибли три человека.

Кроме этого, в результате аварии пострадали несколько человек. Пассажиров доставили автобусами в отели в соседнем городке Шелби.

Напомним, в начале апреля в восточной части Тайваня сошел с рельсов поезд Taroko Express, который перевозил больше 350 пассажиров.

В результате аварии погибли порядка 40 человек и свыше 70 получили ранения.

Перед этим, 26 марта в Египте столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего погибли по меньшей мере 32 человека, а еще более 80 — получили ранения.