В Украине обновились карантинные зоны: список городов и ограничений

В Украине с понедельника, 31 августа, обновлены карантинные зоны по коронавирусу.

Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС пересмотрела показатели по коронавирусу и обновила перечень населенных пунктов для каждой из зон адаптивного карантина, сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

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В "красную" зону с самыми жесткими ограничениями попало 10 городов и 11 районов, однако большая часть страны все еще остается в "зеленой" и "желтой" зонах.

Указано, что критическая ситуация с заболеваемостью наблюдается в 21 административно-территориальной единице на территории Украины. Они будут находиться в "красной зоне" в течение следующих двух недель.

Таким образом, к "красной" зоне с самым высоким уровнем заболеваемости отнесены населенные пункты в 5 областях:

- Ивано-Франковская область (города Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Городенковский, Косовский,Тысменицкий районы);

- Тернопольская область (Бережаны, Чертков, Бережанский районы);

- Черновицкая область (Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий районы);

- Ровенская область (Острог, Дубно, Костопольский, Радивиловский районы);

- Одесская область (Измаил, Беляевка).

В "красной" зоне запрещается работа общественного транспорта, заведений образования, в том числе детсадов и школ. Закрываются кафе, рестораны, ТРЦ. Также действуют ограничения "оранжевой", "желтой" и "зеленой" зон.

В свою очередь в "оранжевой" зоне запреты касаются работы объектов размещения — хостелов, турбаз и других, за исключением гостиниц. Работа ресторанов и развлекательных заведений запрещена в ночное время. Закрываются заведения культуры, спортзалы и фитнес-центры.

Приостанавливаются плановые госпитализации. Количество участников массовых мероприятий ограничивается не более 1 человека на 20 квадратных метров, общая численность не более 100 человек. Сохраняются запреты "желтой" и "зеленой" зон.

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В "желтой" зоне вводится запрет на посещение учреждений соцзащиты, где находятся пожилые люди. Исключением являются заведения, предоставляющие помощь в кризисных ситуациях. Также действуют ограничения "зеленой" зоны.

Как отмечается, самый низкий уровень заболеваемости на коронавирус сейчас сохраняется в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Полтавской и Херсонской областях.

Все населенные пункты на территории этих 8 областей вошли в "зеленую" зону.

В "зеленой" зоне запрещено пребывание в общественных зданиях без маски либо респиратора. Ограничено количество участников массовых мероприятий — не более 1 человека на 5 квадратных метров. Перевозка пассажиров в общественном транспорте — только на местах для сидения. Работа кинотеатров разрешена только при 50% заполненности.

Ранее Кабмин продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 октября и запретил въезд в страну иностранным гражданам.