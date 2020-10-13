Общество 1 час назад

В Украине решили вопрос с дефицитом морских документов

Морская администрация меняет документы капитанов портов

Фото: Facebook/ВМС України Фото: Facebook/ВМС України
Фото: Facebook/ВМС України

Для обеспечения бесперебойной выдачи бланков удостоверения личности моряка Государственная служба морского и речного транспорта (Морская администрация) начала их передачу в дипломно-паспортные отделы служб капитанов портов.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, все капитаны портов проинформированы по данному вопросу, а сами бланки будут находиться на жестком учете.

Кратко и по делу в Telegram

Всего Морская администрация закупила 3 тысячи бланков удостоверений личности моряка, которые будут распределены между дипломно-паспортными отделами служб капитанов морских портов Одессы, Херсона, Измаила и Мариуполя для обеспечения устойчивой и бесперебойной выдачи удостоверений.

В Мининфраструктуры напомнили, что удостоверение личности моряка является документом, удостоверяющим личность, который оформляется и выдается лицу, постоянно проживающему на территории страны и занимающему любую должность на борту судна (кроме военного судна). Удостоверение личности моряка дает право лицу на выезд из Украины и въезд в Украину на судне, членом экипажа которого он является, а также на перемещение или переход на другое судно как в портах Украины, так и в иностранных портах.

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С 30 сентября сервисные центры госпредприятия "Морречсервис" приостановили оформление документов моряков.

Напомним, 26 июня прошла церемония подписания соглашения о передаче ГП "Херсонский морской торговый порт" в концессию грузино-швейцарской компании-консорциуму "Рисоил-Херсон".

20 августа в онлайн-режиме в присутствии министра транспорта и коммуникаций Катара Джасима Аль Сулейти передан в концессию второй морской порт в Украине — специализированный порт "Ольвия" в Николаеве.

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