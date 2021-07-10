Общество 10 минут назад

В Украине установлен новый суточный рекорд по вакцинации от COVID-19

За день одну дозу получили 53 тысячи 820 человек, а полностью иммунизированы — 60 тысяч 840 граждан

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

9 июля 2021 года в Украине зафиксирован новый суточный рекорд по количеству прививок: за этот день вакцинировано против COVID-19 114 тысяч 660 человек.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, одну дозу получили 53 тысячи 820 человек, а полностью иммунизированы — 60 тысяч 840 граждан.

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В течение суток работали:

– 697 мобильных бригад,

– 1 562 пункта прививки;

– 38 центров вакцинации.

По состоянию на 9 июля 2021 года, в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 788 тысяч 697 человек.

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С начала прививочной кампании привито 2 млн 277 тысяч 228 человек, из них 2 млн 277 тысяч 226 человек получили одну дозу, а полностью иммунизированы и получили две дозы — 1 млн 143 тысячи 442 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с начала вакцинации в Украине проведено 3 млн 420 тысяч 668 прививок.

Напомним, за сутки 8 июля 2021 года в Украине было вакцинировано против коронавируса 109 тысяч 160 человек.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 10 июля 2021 года, в Украине зафиксировано 507 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

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