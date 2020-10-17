Украина установила новый суточный рекорд по заболеваемости COVID-19

По состоянию на 9:00 17 октября в Украине зарегистрирован 293 641 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 5 517 летальных, 124 113 пациентов выздоровели.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 6 410 новых случаев. Всего проведено 2 765 787 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 2 194 пациента.

На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 8 233 случая;

Волынская область — 10 682 случая;

Днепропетровская область — 10 721 случай;

Донецкая область — 6 776 случаев;

Житомирская область — 9 539 случаев;

Закарпатская область — 11 626 случаев;

Запорожская область — 6 259 случаев;

Ивано-Франковская область — 16 377 случаев;

Кировоградская область — 1 512 случаев;

Город Киев — 30 010 случаев;

Киевская область — 12 439 случаев;

Львовская область — 24 539 случаев;

Луганская область — 2 334 случая;

Николаевская область — 5 567 случаев;

Одесская область — 18 519 случаев;

Полтавская область — 5 738 случаев;

Ровенская область — 15 646 случаев;

Сумская область — 8 524 случая;

Тернопольская область — 17 160 случаев;

Харьковская область — 27 929 случаев;

Херсонская область — 2 380 случаев;

Хмельницкая область — 10 480 случаев;

Черновицкая область — 17 450 случаев;

Черкасская область — 6 619 случаев;

Черниговская область — 6 582 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 17 октября в ЦОЗ поступило 6 930 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 363 644 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 пятницы, 16 октября, в Украине было 287 231 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 5 408 летальных, 121 919 пациентов выздоровели.