В Украине выдали первый кредит на покупку сельскохозяйственной земли

Государственный УКРГАЗБАНК выдал первый в Украине кредит на приобретение земли сельскохозяйственного назначения.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, заемщиком стал предприниматель из Кропивницкого, который занимается выращиванием зерновых культур.

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Он получил кредит на покупку сразу нескольких участков общей площадью почти 28 гектаров в Долинском районе на Кировоградщине. Кредитные средства предоставлены на семь лет.

"С момента получения заявки до выдачи кредита прошло всего пять дней. Сейчас есть еще несколько заявок из разных уголков Украины, и, конечно, после этого успешного кейса, убеждены, что желающих станет еще больше", — отметил директор департамента розничного банкинга УКРГАЗБАНКА Максим Ярославский.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 16 июля в Украине заключено 880 сделок на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, общая площадь земельных участков, по которым были зарегистрированы сделки, составляет 1 тысячу 150 гектаров.

На 2 августа уже было заключено 3277 сделок на 5927,1 га, передает АгроПортал.

Перед этим ранее Кабинет министров Украины одобрил проект постановления "О некоторых вопросах предоставления государственных гарантий на портфельной основе".

Напомним, с 1 июля в Украине вступил в силу закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, принятый Верховной Радой в конце марта 2020 года и положивший конец мораторию, действовавшему с 2001 года.

Закон предоставляет владельцам участков (паев) право на их продажу: до этого в Украине можно было лишь передавать сельхозземли в аренду путем заключения долгосрочных договоров.

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