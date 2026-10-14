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Российский дрон попал в нефтебазу в Луцке: возник пожар

Вражеский дрон атаковал нефтебазу в Луцке
Вражеский дрон атаковал нефтебазу в Луцке / Depositphotos

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания российского беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы.

Как пишет Dilo, об этом сообщил секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский.

По его словам, вражеский БпЛА поразил объект около двух часов ночи, после чего на территории предприятия возник пожар.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели полностью ликвидировали возгорание в 04:38.

В городском совете обратились к жителям областного центра с призывом соблюдать меры безопасности: находиться в укрытиях во время сигналов воздушной тревоги и не пренебрегать угрозой.

Ранее сообщалось, что две нефтебазы сети автозаправочных комплексов WOG подверглись целенаправленным российским ударам.

Автор:
Татьяна Бессараб

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