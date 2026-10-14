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Російський дрон влучив у нафтобазу в Луцьку: виникла пожежа

Ворожий дрон атакував нафтобазу в Луцьку
Ворожий дрон атакував нафтобазу в Луцьку / Depositphotos

Уніч на 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання російського безпілотника сталося займання на території нафтобази.

Як пише Dilo, про це повідомив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.

За його словами, ворожий БпЛА уразив об'єкт близько другої години ночі, після чого на території підприємства виникла пожежа.

На місце події оперативно прибули підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники повністю ліквідували займання о 04:38.

У міській раді вкотре звернулися до жителів обласного центру із закликом дотримуватися заходів безпеки: перебувати в укриттях під час сигналів повітряної тривоги та не нехтувати загрозою.

Рніше повідомлялося, що дві нафтобази мережі автозаправних комплексів WOG зазнали цілеспрямованих російських  ударів.

Автор:
Тетяна Бесараб

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