В Украине за сутки COVID-19 обнаружили у более тысячи человек

В течение последних суток в Украине зарегистрировано 1 тысяча 274 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, среди зараженных — 40 детей и 53 медицинских работника.

Также за минувшие сутки госпитализированы с коронавирусом 709 человек, умерли от этой болезни 69 больных и выздоровели от COVID-19 4 тысячи 905 человек.

При этом, за сутки протестировано методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 26 тысяч 999 человек, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 10 тысяч 910 человек и протестировали экспресс-тестами 16 тысяч 912 украинцев.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусной инфекцией COVID-19 2 млн 222 тысячи 701 человек, выздоровели от этой болезни 2 млн 125 тысяч 685 пациентов и умерли от коронавируса 51 тысяча 646 украинцев.

С начала пандемии в Украине проведено 1 млн 487 тысяч 410 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (215), а также в Харьковской (104), Киевской (102), Львовской (84) и Донецкой (84) областях.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 11 июня 2021 года зафиксировано 1 тысяча 603 новых случая заболевания COVID-19.

За день до этого было зарегистрировано 1 тысячу 785 новых случаев заболевания COVID-19.