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В Украине за сутки коронавирусом заболел 321 человек, а выздоровели — 420

Еще 14 украинцев с COVID-19 умерли

Коронавирус в Украине. Фото: aa.com.tr Коронавирус в Украине. Фото: aa.com.tr
Коронавирус в Украине. Фото: aa.com.tr

По состоянию на 9:00 среды, 27 мая, в Украине 21 905 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 658 летальных, 7995 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 321 новый случай коронавируса, а 420 человек выздоровели, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 932 случая;

Волынская область — 814 случаев;

Днепропетровская область — 905 случаев;

Донецкая область — 155 случаев;

Житомирская область — 660 случаев;

Закарпатская область — 1104 случая;

Запорожская область — 420 случаев;

Ивано-Франковская область — 1327 случаев;

Кировоградская область — 489 случаев;

город Киев — 2739 случаев;

Киевская область — 1474 случая;

Львовская область — 1443 случая;

Луганская область — 45 случаев;

Николаевская область — 281 случай;

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Одесская область — 853 случая;

Полтавская область — 267 случаев;

Ровенская область — 1514 случаев;

Сумская область — 166 случаев;

Тернопольская область — 1126 случаев;

Харьковская область — 959 случаев;

Херсонская область — 177 случаев;

Хмельницкая область — 381 случай;

Черновицкая область — 3144 случая;

Черкасская область — 393 случая;

Черниговская область — 137 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 27 мая в Центр поступило 924 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 54 885 сообщений о подозрении на коронавирус.

Напомним, по состоянию на 09:00 вторника, 26 мая, в Украине было зарегистрировано 339 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, 21 летальный случай, 341 пациент выздоровел.

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