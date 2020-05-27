В Украине за сутки коронавирусом заболел 321 человек, а выздоровели — 420

По состоянию на 9:00 среды, 27 мая, в Украине 21 905 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 658 летальных, 7995 пациентов выздоровели.
За сутки зафиксировано 321 новый случай коронавируса, а 420 человек выздоровели, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 932 случая;
Волынская область — 814 случаев;
Днепропетровская область — 905 случаев;
Донецкая область — 155 случаев;
Житомирская область — 660 случаев;
Закарпатская область — 1104 случая;
Запорожская область — 420 случаев;
Ивано-Франковская область — 1327 случаев;
Кировоградская область — 489 случаев;
город Киев — 2739 случаев;
Киевская область — 1474 случая;
Львовская область — 1443 случая;
Луганская область — 45 случаев;
Николаевская область — 281 случай;
Одесская область — 853 случая;
Полтавская область — 267 случаев;
Ровенская область — 1514 случаев;
Сумская область — 166 случаев;
Тернопольская область — 1126 случаев;
Харьковская область — 959 случаев;
Херсонская область — 177 случаев;
Хмельницкая область — 381 случай;
Черновицкая область — 3144 случая;
Черкасская область — 393 случая;
Черниговская область — 137 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 27 мая в Центр поступило 924 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 54 885 сообщений о подозрении на коронавирус.
Напомним, по состоянию на 09:00 вторника, 26 мая, в Украине было зарегистрировано 339 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, 21 летальный случай, 341 пациент выздоровел.