Общество 30 минут назад

Коронавирусная инфекция COVID-19 унесла жизни 644 украинцев — Минздрав

Количество новых случаев заражения Covid-19 в Украине выросло после четырехдневного снижения

Фото: 5 канал Фото: 5 канал
Фото: 5 канал

По состоянию на 09:00 26 мая, в Украине зарегистрировано 339 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, зафиксирован 21 летальный случай, 341 пациент выздоровел.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, ссылаясь на данные Центра общественного здоровья.

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По его словам, количество новых случаев заражения Covid-19 выросла после четырехдневного снижения. Днем ранее было зафиксировано 259 новых случаев за сутки.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 21 тысяча 584 человек, из них выздоровели 7 575, летальных случаев — 644.

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На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 910 случаев;

Волынская область — 805 случаев;

Днепропетровская область — 895 случаев;

Донецкая область — 155 случаев;

Житомирская область — 647 случаев;

Закарпатская область — 1 092 случая;

Запорожская область — 416 случаев;

Ивано-Франковская область — 1 306 случаев;

Кировоградская область — 482 случая;

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город Киев — 2 710 случаев;

Киевская область — 1 458;

Львовская область — 1 405 случаев;

Луганская область — 44 случая;

Николаевская область — 281 случай;

Одесская область — 842 случая;

Полтавская область — 267 случаев;

Ровенская область — 1 475 случаев;

Сумская область — 166 случаев;

Тернопольская область — 1 124 случая;

Харьковская область — 930 случаев;

Херсонская область — 177 случаев;

Хмельницкая область — 370 случаев;

Черновицкая область — 3 101 случай;

Черкасская область — 392 случая;

Черниговская область — 134 случая.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 26 мая 2020 года в Центр поступило 950 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 53 тысячи 961 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на утро 25 мая, в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 259 человек, среди которых — 16 детей и 43 медика.

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