Коронавирусная инфекция COVID-19 унесла жизни 644 украинцев — Минздрав

По состоянию на 09:00 26 мая, в Украине зарегистрировано 339 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, зафиксирован 21 летальный случай, 341 пациент выздоровел.
Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, ссылаясь на данные Центра общественного здоровья.
По его словам, количество новых случаев заражения Covid-19 выросла после четырехдневного снижения. Днем ранее было зафиксировано 259 новых случаев за сутки.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 21 тысяча 584 человек, из них выздоровели 7 575, летальных случаев — 644.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 910 случаев;
Волынская область — 805 случаев;
Днепропетровская область — 895 случаев;
Донецкая область — 155 случаев;
Житомирская область — 647 случаев;
Закарпатская область — 1 092 случая;
Запорожская область — 416 случаев;
Ивано-Франковская область — 1 306 случаев;
Кировоградская область — 482 случая;
город Киев — 2 710 случаев;
Киевская область — 1 458;
Львовская область — 1 405 случаев;
Луганская область — 44 случая;
Николаевская область — 281 случай;
Одесская область — 842 случая;
Полтавская область — 267 случаев;
Ровенская область — 1 475 случаев;
Сумская область — 166 случаев;
Тернопольская область — 1 124 случая;
Харьковская область — 930 случаев;
Херсонская область — 177 случаев;
Хмельницкая область — 370 случаев;
Черновицкая область — 3 101 случай;
Черкасская область — 392 случая;
Черниговская область — 134 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 26 мая 2020 года в Центр поступило 950 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 53 тысячи 961 сообщение о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на утро 25 мая, в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 259 человек, среди которых — 16 детей и 43 медика.