За время пандемии коронавирусом заразились более 21 тысячи человек — Минздрав

За минувшие сутки в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 259 человек, среди которых — 16 детей и 43 медика.
Об этом сегодня, 25 мая, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
"За прошедшие сутки заболело 259 человек, из них 16 детей и 43 медицинских работника... Зафиксировано 6 летальных случаев. При этом выздоровели 126 человек", — рассказал Степанов.
По его словам, за все время пандемии в Украине заболело 21 тысяча 245 человек, из них 1 тысяча 546 детей и 4 тысячи 112 медицинских работников.
За весь период выздоровели 7 тысяч 234 человека, а также зарегистрировано 623 летальных случая.
По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 892 случая;
Волынская область — 783 случая;
Днепропетровская область — 875 случаев;
Донецкая область — 148 случаев;
Житомирская область — 641 случай;
Закарпатская область — 1 082 случая;
Запорожская область — 415 случаев;
Ивано-Франковская область — 1 281 случай;
Кировоградская область — 478 случаев;
город Киев — 2652 случая;
Киевская область — 1 437 случаев;
Львовская область — 1 360 случаев;
Луганская область — 43 случая;
Николаевская область — 281 случай;
Одесская область — 832 случая;
Полтавская область — 266 случаев;
Ровенская область — 1 434 случая;
Сумская область — 166 случаев;
Тернопольская область — 1 121 случай;
Харьковская область — 912 случаев;
Херсонская область — 177 случаев;
Хмельницкая область — 364 случая;
Черновицкая область — 3 083 случая;
Черкасская область — 391 случай;
Черниговская область — 131 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 25 мая 2020 в Центр поступило 477 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 53 тысячи 011 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на 24 мая, в Украине зафиксировано 406 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.