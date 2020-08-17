В Украине за сутки зафиксировали 1 тысячу 464 новых случая инфицирования COVID-19

По состоянию на 9:00 17 августа, в Украине зарегистрировано 92 тысячи 820 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 89 летальных, 48 тысяч 164 пациента выздоровели.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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По данным Минздрава, за сутки зафиксирована 1 тысяча 464 новых случая. Всего проведено 1 млн 300 тысяч 289 тестирований методом ПЦР. За минувшие сутки выписаны 342 пациента.

В частности, на сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 3 234 случая;

Волынская область — 4 707 случаев;

Днепропетровская область — 1 750 случаев;

Донецкая область — 1 094 случая;

Житомирская область — 2 479 случаев;

Закарпатская область — 6 329 случаев;

Запорожская область — 1 118 случаев;

Ивано-Франковская область — 6 790 случаев;

Кировоградская область — 743 случая;

город Киев — 10 642 случаи;

Киевская область — 4 554 случая;

Львовская область — 12 079 случаев;

Луганская область — 184 случая;

Николаевская область — 819 случаев;

Одесская область — 5 062 случая;

Полтавская область — 557 случаев;

Ровенская область — 7 716 случаев;

Сумская область — 891 случай;

Тернопольская область — 3 817 случаев;

Харьковская область — 6 156 случаев;

Херсонская область — 301 случай;

Хмельницкая область — 1 618 случаев;

Черновицкая область — 7 782 случая;

Черкасская область — 1 165 случаев;

Черниговская область — 1 233 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 17 августа, в ЦОЗ поступило 1 тысяча 490 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 150 тысяч 17 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 16 августа, в Украине зарегистрировано 91 тысяча 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 70 летальных, 47 тысяч 822 пациента выздоровели.