В Украине зафиксировано 3,4 тысячи новых случаев COVID-19

По состоянию на 09:00 24 сентября в Украине зарегистрировано 188 106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 3 757 летальных, а 83 458 пациентов выздоровели.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, за минувшие сутки зафиксировано 3 372 новых случая. С начала пандемии проведено 2 129 156 тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). За сутки выздоровели 1 788 пациентов.

На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 5 556 случаев;

Волынская область — 7 235 случаев;

Днепропетровская область — 4 692 случая;

Донецкая область — 2 767 случаев;

Житомирская область — 5 262 случая;

Закарпатская область — 9 416 случаев;

Запорожская область — 3 288 случаев;

Ивано-Франковская область — 12 952 случая;

Кировоградская область — 1 039 случаев;

город Киев — 20 665 случаев;

Киевская область — 8 286 случаев;

Львовская область — 19 250 случаев;

Луганская область — 841 случай;

Николаевская область — 2 717 случаев;

Одесская область — 12 309 случаев;

Полтавская область — 1 677 случаев;

Ровенская область — 11 621 случай;

Сумская область — 3 352 случая;

Тернопольская область — 12 334 случая;

Харьковская область — 16 193 случаи;

Херсонская область — 905 случаев;

Хмельницкая область — 5 185 случаев;

Черновицкая область — 13 562 случая;

Черкасская область — 3 355 случаев;

Черниговская область — 3 647 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 24 сентября 2020 в Центр поступило 3648 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 253 177 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, в Украине за 23 сентября зафиксировано 3 497 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.