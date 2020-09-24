В Украине зафиксировано 3,4 тысячи новых случаев COVID-19

По состоянию на 09:00 24 сентября в Украине зарегистрировано 188 106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 3 757 летальных, а 83 458 пациентов выздоровели.
Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, за минувшие сутки зафиксировано 3 372 новых случая. С начала пандемии проведено 2 129 156 тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). За сутки выздоровели 1 788 пациентов.
На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 5 556 случаев;
Волынская область — 7 235 случаев;
Днепропетровская область — 4 692 случая;
Донецкая область — 2 767 случаев;
Житомирская область — 5 262 случая;
Закарпатская область — 9 416 случаев;
Запорожская область — 3 288 случаев;
Ивано-Франковская область — 12 952 случая;
Кировоградская область — 1 039 случаев;
город Киев — 20 665 случаев;
Киевская область — 8 286 случаев;
Львовская область — 19 250 случаев;
Луганская область — 841 случай;
Николаевская область — 2 717 случаев;
Одесская область — 12 309 случаев;
Полтавская область — 1 677 случаев;
Ровенская область — 11 621 случай;
Сумская область — 3 352 случая;
Тернопольская область — 12 334 случая;
Харьковская область — 16 193 случаи;
Херсонская область — 905 случаев;
Хмельницкая область — 5 185 случаев;
Черновицкая область — 13 562 случая;
Черкасская область — 3 355 случаев;
Черниговская область — 3 647 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 24 сентября 2020 в Центр поступило 3648 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 253 177 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, в Украине за 23 сентября зафиксировано 3 497 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.