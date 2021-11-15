Общество 8 минут назад

В Украину идут морозы до 11 градусов

Однако к концу недели снова потеплеет, при этом страну накроют дожди, местами с мокрым снегом

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В Украину в ближайшие дни придет похолодание, в ночные часы будет наблюдаться мороз от 2 до 8 градусов, а в восточных областях местами до 11 градусов. Днем же будет 0...+5 градусов. Об этом рассказала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Немного теплее по ее словам, будет на западе Украина — ночью около 0, а днем +4...+10, на Закарпатье — +7...+11 градусов. Осадки при этом маловероятны. В Киеве 16 ноября ожидается холодная сухая погода с температурой около -5 градусов ночью и +2...+3 днем.

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Осадки же, как отметила синоптик, придут в Украину в четверг, 18 ноября, а 19-20 числа в стране ожидается неустойчивая неблагоприятная погода с дождем, мокрым снегом и порывистым ветром. После этого однако, наступит некоторое потепление.

В свою очередь, по данным Украинского гидрометеорологического центра, ночью 16 ноября морозная погода ожидается почти по всей стране, лишь на Галичине и Буковине будет 0...+2, а на юге Одесской области и вовсе около +2...+5. В центральной части страны будет около -3...-6, а на востоке — до -8 градусов.

Днем воздух в северо-восточных областях прогреется лишь до +1...+3 градусов, в центральных +2...+4, в остальных — +3...+6, на Закарпатье и вовсе до +9...+11 градусов.

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Согласно текстовому прогнозу Укргидрометцентра, во вторник, ночью и утром в западных и северных областях местами также ожидается туман. Осадков в стране не ожидается. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью -3...-8, днем от -1 до +4 градусов; в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму ночью около 0, днем +2...+8, в Закарпатье до +12. В Киеве без осадков; ночью -3...-5, днем +1...+3.

В течение 17 ноября погода в Украине будет примерно такой же, но с дальнейшим похолоданием в среднем на 1-2 градуса. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью ы восточной части будет падать до 11 градусов мороза, днем же будет около 0...+5; в западных областях ночью около 0, днем +5...+10. В Киеве в среду без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура ночью -4...-6 градусов, днем +2...+4.

18 ноября небольшие дожди придут на запад Украины, а заметное потепление — на юг (до +9 днем). В пятницу, 19 ноября, дожди (в северо-восточных областях — с мокрым снегом) ожидаются уже во всей Украине, при этом на пару градусов потеплеет в центральных областях и в Киеве.

К субботе же во всех областях будет плюсовая температура даже ночью, при этом дожди продолжатся. Теплее всего днем будет в Карпатах и Одесской области — +9...+11, в северо-восточных областях ожидается лишь +3...+5.

Отметим, что накануне временного похолодания ниже нулевых отметок критически упали запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций, в частности за последнюю неделю они сократились еще на 20% — осталось всего 378 тысяч тонн этого топлива.

Накануне же Министерство энергетики объявило, что из-за нехватки угля на ТЭС из ремонта досрочно выводится 1-й энергоблок Южно-Украинской АЭС. Также в строй возвращают 3-й энергоблок Ровенской АЭС и запускают в работу три работающих на газе теплоэлектроцентрали.

Источник фото: Depositphotos

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