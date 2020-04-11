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1 час назад

В Украину из ОАЭ доставили 113 украинцев и средства защиты (ВИДЕО)

Также из этой страны доставили средства защиты для борьбы с коронавирусом

В Украину из ОАЭ доставили 113 украинцев и средства защиты (ВИДЕО) В Украину из ОАЭ доставили 113 украинцев и средства защиты (ВИДЕО)
Украинцы прибыли из ОАЭ. Фото: СБУ

Из Объединенных Арабских Эмиратов вернулись домой 113 украинцев.

Вместе с ними на самолете доставили средства защиты для борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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Указано, что 10 апреля доставили первую партию гуманитарной помощи от ОАЭ. При этом для получения помощи Украина не использовала государственные деньги.

"В частности, Украине передали 15 тысяч медицинских халатов, 20 тысяч защитных масок, 500 тысяч перчаток, 30 тысяч пар защитной обуви, 15 тысяч комбинезонов и 6 тысяч литров дезинфектора", — говорится в сообщении.

Как заверили в СБУ, все средства защиты обещают передать украинским больницам.

Напомним, по последним данным Минздрава, в Украине 2511 пациентов с коронавирусом. Из них 79 человек выздоровели и 73 пациента умерли.

Также главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что первые 2 случая инфицирования зафиксировали в Николаевской области. Таким образом, в Украине не осталось ни одной области без подтвержденного случая COVID-19.

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Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Италию на помощь в борьбе с коронавирусом отправились 20 украинских медиков.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии, которая страдает от эпидемии коронавируса и является лидером в мире по количеству жертв. Известно, что Украина обеспечит оплату и защиту врачам, а итальянская сторона — проживание и питание. Президент заверил, что они будут иметь все необходимые спецсредства.

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