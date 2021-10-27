ВАКС подтвердил решение о конфискации у Кивы 1,2 млн грн от "аренды жомовой ямы"

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила жалобу адвокатов депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ильи Кивы на решение о признании необоснованными и конфискации около 1,25 млн грн, якобы полученных им от сдачи в аренду жомовой ямы в Полтавской области.

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции". Как отмечают в организации, адвокаты нардепа в своей аргументации перед судом прибегли к "неожиданному ходу".

"Они утверждали, что яма — это не совсем яма, потому что под ней якобы есть целая нефтебаза (резервуары для нефтепродуктов), и поэтому цена аренды была так высока (в несколько десятков раз выше). Они просили возобновить судебное следствие, истребовать проект нефтебазы, допросить свидетеля и провести экспертизу", — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что в договоре аренды жомовой ямы, который подписывал Кива, не было упоминаний о каких-либо подземных хранилищах или резервуарах, а арендатор ямы вообще не занимается нефтепродуктами.

Напомним, что иск о признании необоснованным указанного дохода Кивы и его конфискации ВАКС удовлетворил 13 августа. Он был подан Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая.

Сообщалось, что за собственно аренду ямы депутат якобы получил 1,242 млн грн, а еще 10 тысяч грн ему перевели на банковский счет под видом комиссии за безналичную операцию.

Информацию о том, что Кива сдавал в аренду жомовую яму, предназначенную для отходов производства сахара, в Полтавской области и заработал на этом за год 1,2 млн грн, изначально опубликовали журналисты проекта Bihus.info в июле 2020 года.

Впоследствии стало известно, что в декларации об имуществе за 2020 год, которую подавал нардеп, уже не оказалось жомовой ямы, которая была указана в его собственности в декларации за 2019 год.